Мартін Скорсезе раніше вже висловлював нашому народу свою підтримку в цей непростий час.

Американський режисер Мартін Скорсезе в Каннах закликав підтримати Україну. Під час прес-конференції, проведеної в рамках Каннського кінофестивалю Скорсезе сказав, що стурбований агресією Росії на території України, повідомляє Variety.

"Дуже схвильований агресією Росії, дуже нервую через цю ситуацію. Молоде покоління не пам'ятає Другої світової війни. Вони не пам'ятають балканські народи і те, що там було, і те, що було з Польщею в XIX столітті. Ми повинні підтримувати країни, які хоча б намагаються налагодити якийсь демократичний процес", - заявив режисер.

Мартін Скорсезе закликав весь світ підтримувати Україну.

"Ми повинні підтримувати країни, які хоча б намагаються приєднатися до демократичних процесів. Це нагадує мені 1930-ті роки, коли демократії не було. Зараз вона глибше і сильніше. Це пов'язано з самими цінностями того, як ви живете", - резюмував режисер.

Чим прославився Мартін Скорсезе

Мартін Скорсезе прославився своїм величезним внеском у світову кіноіндустрію.

Фільм "Таксист" (1976) був знятий в ранній період творчості Скорсезе, став його проривом і приніс йому перше визнання. Фільм розповідає історію найманого водія таксі (зіграного Робертом Де Ніро), який страждає від самотності і поступово занурюється в безумство. "Таксист" отримав чотири номінації на Оскар, включаючи номінацію для Скорсезе в категорії "Кращий режисер".

Ще одна значуща робота Скорсезе - фільм "Славні хлопці" 1990 року. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про життя гангстера Генрі Хілла. Кінострічка отримала шість номінацій на Оскар.

Мартін Скорсезе виступив режисером фільму "Острів проклятих" (2010). Фільм заснований на романі Денніса Ліхейна і розповідає історію федерального маршала, який розслідує зникнення пацієнтки психіатричної клініки на острові.

Серед інших відомих робіт Скорсезе "Вовк з Уолл-стріт", "Авіатор", "Скажений бик" та інші.

На Каннському кінофестивалі режисер представляв кінострічку "Вбивці квіткового місяця" з Ді Капріо і де Ніро.

Нагадаємо, у січні 2023 Мартін Скорсезе звернувся до українців з потужною промовою. Він висловив захоплення мужністю і стійкістю нашого народу перед варварством Росії.

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