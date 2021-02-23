Мода циклічна, і це важливо пам'ятати.

Те, що ще вчора здавалося модним, сьогодні вважається антитрендом. Адже мода циклічна, і про це не варто забувати.

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Колготки

Колготки з недоречним принтом можуть зіграти з вами злий жарт. Найкраще підбирати колготки в горошок або з логотипом. Інші варіанти можуть зіпсувати ваш образ.

Підробка

Це окремий вид антитрендів. Підробки видно за версту. Якщо у вас немає грошей на дорогу брендову річ, можете підібрати актуальну модель з більш доступного асортименту. Але не купуйте речі-підробки з величезними логотипами.

Догляд за речами

Так, речі також вимагають догляду. Періть їх так, як зазначено на тій самій колючій бирці. Інакше ви ризикуєте зіпсувати одяг.

Старомодний стиль

Речі старого крою набагато помітніше, ніж ви можете собі уявити. Тому не бійтеся прощатися з тими речами, які вже зжили себе.

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Автор: Діана Могилєвич