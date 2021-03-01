Модний бомбер / ua.depositphotos.com
Бомбер вже давно увійшов в моду і не збирається залишати свій Олімп.
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Це яскраві об'ємні куртки з широкими рукавами, трикотажними манжетами і з поясом-гумкою. Також вони зроблені з коміром. Ідеально така куртка поєднується з джинсами і худі. Із взуття краще одягати кросівки.
Якщо ви хочете створити більш спортивний стиль, то віддайте перевагу оверсайз костюмам. Доповнюйте такий образ аксесуарами, наприклад, масивними ланцюгами, окулярами або сумками-багетами.
Модний бомбер / pinterest.com
Модний бомбер / pinterest.com
Модний бомбер / pinterest.com
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