Ці куртки носили американські університетські спортсмени.

Бомбер вже давно увійшов в моду і не збирається залишати свій Олімп.

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Це яскраві об'ємні куртки з широкими рукавами, трикотажними манжетами і з поясом-гумкою. Також вони зроблені з коміром. Ідеально така куртка поєднується з джинсами і худі. Із взуття краще одягати кросівки.

Якщо ви хочете створити більш спортивний стиль, то віддайте перевагу оверсайз костюмам. Доповнюйте такий образ аксесуарами, наприклад, масивними ланцюгами, окулярами або сумками-багетами.

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Автор: Діана Могилєвич