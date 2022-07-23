Джоггери - це штани в спортивному стилі. Спочатку такі штани використовували для певного стилю бігу підтюпцем, який так і називають "джоггінг". Форми - вільна штанина, звужена до низу. За рахунок манжети внизу штани не сковують рухи при бігу. Зручна посадка зробила їх практичним щоденним атрибутом.
УНІАН зібрав кілька модних у цьому сезоні моделей джоггерів.
На фото нижче - базові жіночі джоггери. Вони можуть бути представлені як в класичних кольорах (чорний, бежевий, білий), так і в більш яскравих. Останні особливо актуальні в літній період.
У теплу погоду модниці поєднують їх з укороченими топами і майками. До джоггерів ідеально пасують кросівки або кеди з масивною підошвою.
Дизайнери швидко освоїли цей тренд і придумали нову варіацію таких штанів. Так, вельветові джоггери без проблем стануть частиною сучасного, але більш офіційного образу. Поєднувати їх можна з блузами і сорочками.
Ще один хіт сезону - це шкіряні джоггери (або з шкіряними вставками). Якщо знайти модель на теплій підкладці, то в холодну пору року вони стануть не тільки модним, але і теплим елементом гардеробу.
Такі можна поєднувати з гольфами, водолазками, светрами, кардіганами.
Ще один класичний варіант зі стрілками.
Не забули і про чоловіків. Для них джоггери також стали трендом 2022. Правда, колірна гамма більш спокійна - попитом користуються в основному чорні, коричневі, хакі.
Але і тут все не так нудно, як могло здатися, на перший погляд. Чоловічі моделі прикрашають ременями, кишенями, застібками-змійками, карабінами і т. п.
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