Цей новий модний тип штанів підкорив серця всіх модників і модниць.

Джоггери - це штани в спортивному стилі. Спочатку такі штани використовували для певного стилю бігу підтюпцем, який так і називають "джоггінг". Форми - вільна штанина, звужена до низу. За рахунок манжети внизу штани не сковують рухи при бігу. Зручна посадка зробила їх практичним щоденним атрибутом.

УНІАН зібрав кілька модних у цьому сезоні моделей джоггерів.

На фото нижче - базові жіночі джоггери. Вони можуть бути представлені як в класичних кольорах (чорний, бежевий, білий), так і в більш яскравих. Останні особливо актуальні в літній період.

У теплу погоду модниці поєднують їх з укороченими топами і майками. До джоггерів ідеально пасують кросівки або кеди з масивною підошвою.

Дизайнери швидко освоїли цей тренд і придумали нову варіацію таких штанів. Так, вельветові джоггери без проблем стануть частиною сучасного, але більш офіційного образу. Поєднувати їх можна з блузами і сорочками.

Ще один хіт сезону - це шкіряні джоггери (або з шкіряними вставками). Якщо знайти модель на теплій підкладці, то в холодну пору року вони стануть не тільки модним, але і теплим елементом гардеробу.

Такі можна поєднувати з гольфами, водолазками, светрами, кардіганами.

Ще один класичний варіант зі стрілками.

Не забули і про чоловіків. Для них джоггери також стали трендом 2022. Правда, колірна гамма більш спокійна - попитом користуються в основному чорні, коричневі, хакі.

Але і тут все не так нудно, як могло здатися, на перший погляд. Чоловічі моделі прикрашають ременями, кишенями, застібками-змійками, карабінами і т. п.

Нагадаємо, 50-річна мама-модниця стала зіркою TikTok.

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