Перша леді України завжди має бездоганний вигляд.

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з меценатом Говардом Баффетом, який планує взяти участь у відновленні України, в тому числі і зрйнованої окупантами Бучі.

За словами Зеленської, вони вирішили зосередитися, перш за все, на освіті і саме в деокупованому регіоні, одному з найбільш постраждалих від російських загарбників.

На зустріч з Баффетом Зеленська одягла чорний подовжений твідовий жакет з золотими заклепками, штани і білу блузку. Волосся перша леді зібрала в пучок, випустивши кілька локонів.

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Варто відзначити, що дружина президента Володимира Зеленського завжди має бездоганний вигляд. У неї чудове почуття стилю, що вона щодня доводить.

Нагадаємо, раніше неймовірна Олена Зеленська захопила своїм образом в Португалії.

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