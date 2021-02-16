Цей процес досить тривалий.

У сучасному світі, напевно, кожна жінка хоч раз вдавалася до послуг колориста. Адже в століття технологій, коли можна змінити в собі все що завгодно, складно втриматися від спокуси. Але що робити тим, кому набридло регулярно ходити до стилістів і вони хочуть повернути свій колір волосся? Хм... Складне питання.

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Варто одразу сказати, що виводити фарбу в домашніх умовах не рекомендується. Так ви можете нарватися на "неприємності". Тому рекомендуємо вам все ж звертатися за допомогою до перукарів. Але результат того вартий.

Один з варіантів - омбре. Ваше волосся поступово відростатиме і буде більше вашого природного кольору. При цьому періодично потрібно буде підстригати кінчики.

Якщо ви брюнетка і хочете повернутися в свій рідний блонд, то це вже буде зробити набагато складніше. Чорний пігмент міцно закріплюється на волоссі. І часто повністю його вивести практично неможливо. Тому для повернення в природний колір потрібно кілька процедур - спочатку в русявий, потім в блонд. Але будьте готові до того, що це займе не один місяць і не два.

Важливо пам'ятати, що після таких процедур за волоссям варто ретельно доглядати - зволожувати, відновлювати і давати їм відпочинок.

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Автор: Діана Могилєвич