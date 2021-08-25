Гумові чоботи можуть ідеально вписатися в ваш образ.

В Україні починається сезон дощів, тому важливо захиститися від промокання. Обов'язковим елементом образу в таку погоду є гумові чоботи. Мало того, що вони рятують ніжки від промокання, так вони ще й можуть ідеально вписатися в ваш образ. Тому не варто їх соромитися, а краще підберімо з ними модні "луки".

Найчастіше таке взуття носять восени, коли йдуть проливні дощі. Зверніть увагу на високі чоботи. Купувати напівчеревики не варто, бо вони вже злегка застаріли. Дизайнери рекомендують вибирати чоботи на невеликому каблуці, які зараз актуальні, як ніколи.

Гумові чоботи можна носити як під повсякденний стиль, так і під спортивний. Ви можете надіти спортивний костюм оверсайз і доповнити його таким взуттям. Будьте впевнені, ви не замерзнете і не промокнете.

Якщо ж вам хочеться романтики, то сміливо надягайте сукню і гумові чоботи. Завершити образ можете подовженим пальто вільного крою. Важливо знати, що під гумові чоботи не варто надягати приталені речі. Ну а якщо ви хочете всіх убити наповал, то надіньте таке взуття разом з дощовиком. Запевняємо, ніхто не залишиться байдужим до вашого "луку".

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Автор: Діана Могилєвич