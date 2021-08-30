Модні форми і кольори брів / depositphotos.com

У моді завжди буде природна краса. Але що робити тим, у кого від природи тоненькі і не густі брови? Можна вдатися до допомоги бровістів, які швидко виправлять ситуацію.

М'яке тонування

Занадто контрастні брови вже поступилися своїми лідерськими позиціями м'якому тонуванню. У даній техніці використовується фарба всього на 1-2 тони темніше або світліше природного кольору волосся. У підсумку виходить легке задимлення, яке просто прикриває вільний простір між волосками.

За допомогою тонування можна освітлити брови / instagram.com/beauty_manufactura

Природні брови

Зараз б'юті-сфера пропонує безліч засобів за допомогою яких можна домогтися ідеального вигляду своїх брів. На допомогу до вас прийдуть гелі для зміцнення і росту волосся, а також спеціальне мило, за допомогою якого ви зможете надати бровам ту форму, яка вам найбільше подобається.

Природність завжди в моді / depositphotos.com

Скаус

Скаус - це брови природної форми, які ніяк не коригуються за допомогою пінцета. Відсутня штучно створена дуга, а також є безліч волосків, що вибиваються із загальної маси, які і створюють легку недбалість, пухнастість.

Пухнасті брови зараз в тренді / instagram.com/kotova_mua

Легке розтушовування

Якщо у вас дуже світлі волоски і вам хочеться їх злегка затемнити, то скористайтеся звичайними тінями для очей. При цьому не варто виводити чіткий контур. Буде краще, якщо ви створите певне задимлення, яке просто зробить ваші брови більш виразними.

Розтушовування брів повинна бути легкою / instagram.com/browmahabbat

Пудрові брови

Цей тип татуажу прийшов до нас зовсім недавно і вже встиг відмінно себе зарекомендувати. Пудрове напилення брів - це сучасна методика, що дозволяє підкреслити форму і колір брів. Цей метод відрізняється тривалим ефектом і допомагає приховати естетичні недоліки зовнішності. Пігмент вводиться в поверхневий шар шкіри, створюючи димчастий ефект.

Пудрові брови тримаються кілька років / instagram.com/zubova_kri.pm

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Автор: Діана Могилєвич