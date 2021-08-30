За допомогою деяких технік можна зробити "природні" брови.

У моді завжди буде природна краса. Але що робити тим, у кого від природи тоненькі і не густі брови? Можна вдатися до допомоги бровістів, які швидко виправлять ситуацію.

М'яке тонування

Занадто контрастні брови вже поступилися своїми лідерськими позиціями м'якому тонуванню. У даній техніці використовується фарба всього на 1-2 тони темніше або світліше природного кольору волосся. У підсумку виходить легке задимлення, яке просто прикриває вільний простір між волосками.

Природні брови

Зараз б'юті-сфера пропонує безліч засобів за допомогою яких можна домогтися ідеального вигляду своїх брів. На допомогу до вас прийдуть гелі для зміцнення і росту волосся, а також спеціальне мило, за допомогою якого ви зможете надати бровам ту форму, яка вам найбільше подобається.

Скаус

Скаус - це брови природної форми, які ніяк не коригуються за допомогою пінцета. Відсутня штучно створена дуга, а також є безліч волосків, що вибиваються із загальної маси, які і створюють легку недбалість, пухнастість.

Легке розтушовування

Якщо у вас дуже світлі волоски і вам хочеться їх злегка затемнити, то скористайтеся звичайними тінями для очей. При цьому не варто виводити чіткий контур. Буде краще, якщо ви створите певне задимлення, яке просто зробить ваші брови більш виразними.

Пудрові брови

Цей тип татуажу прийшов до нас зовсім недавно і вже встиг відмінно себе зарекомендувати. Пудрове напилення брів - це сучасна методика, що дозволяє підкреслити форму і колір брів. Цей метод відрізняється тривалим ефектом і допомагає приховати естетичні недоліки зовнішності. Пігмент вводиться в поверхневий шар шкіри, створюючи димчастий ефект.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич