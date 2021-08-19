Сьогодні 138 років від дня народження Коко Шанель.

Французький модельєр Коко Шанель відома не тільки своїм модним будинком, але і цитатами, які стали вже народною жіночою мудрістю.

Шанель зробила істотний вплив на європейську моду 20 століття. Більш того, вона єдина людина зі світу моди, кого журнал Time вніс до списку ста найвпливовіших людей 20 століття.

А всі чули, що в гардеробі кожної жінки має бути маленька чорна сукня? Так от вперше таку сукню створила саме Коко. З аксесуарів найбільш відомими стали сумка на ланцюжку і велика біжутерія - в першу чергу брошки-камелії і штучні перли. Вироблені її фірмою духи "Chanel No. 5" стали парфумерним бестселером 20 століття.

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На честь 138 років від дня народження Коко Шанель пропонуємо згадати всі її найбільш знакові цитати, які актуальні і по сьогоднішній день.

"Коли треба користуватися духами?"- запитує молода жінка. "Коли хочеться, щоб тебе цілували", - відповідаю я. Якщо вас вразила красою якась жінка, але ви не можете згадати, у що вона була одягнена, - значить вона була одягнена ідеально. Руки - візитна картка дівчини, шия – її паспорт, груди – закордонний паспорт. Чоловік, здатний на вчинки, приречений бути коханим! Піклуючись про красу, треба починати з серця і душі, інакше ніяка косметика не допоможе. Чим гірше у дівчини справи, тим краще вона повинна виглядати. Мода проходить, стиль залишається. Кажуть, що жінки одягаються заради жінок, що їх надихає дух суперництва. Це правда. Але якби на світі більше не залишилося чоловіків, вони перестали б одягатися. Як не крути, жінка в житті чоловіка буває тільки одна. Всі інші - її тіні. Дефіцит справжніх чоловіків не привід чіплятися за виродків. Ніщо так не старить жінку, як занадто багатий костюм. Жінки, як правило, набагато ретельніше вибирають для себе нічну сорочку, ніж чоловіка.

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Автор: Діана Могилєвич