Відомий американський актор звернувся до Путіна на тлі ударів по Україні

Ештон Кутчер одружений з акторкою українського походження Мілою Куніс.

Відомий американський актор Ештон Кутчер, який розповів про серйозне захворювання, звернувся до президента Росії Володимира Путіна на тлі посилених останнім часом ударів по Україні.

Зокрема, він відреагував на російський удар по футбольному стадіону "Чорноморця" в Одесі.

"Бомбардування Володимиром Путіним футбольного стадіону в Одесі свідчить про одне з двох: некомпетентність або відчай. Путін, ти програєш. Здавайся! - написав Кутчер.

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Варто зазначити, що Ештон Кутчер заручився з акторкою українського походження Мілою Куніс у 2014 році, а вже 4 липня 2015-го офіційно уклали шлюб. Подружжя виховує двох дітей - 11-річну доньку Ваєтт та 9-річного сина Димитрія.

Допомога українським біженцям

У 2022 році актори зібрали 20 млн доларів на допомогу Україні. Ці гроші вони перерахували на допомогу постраждалим від військових дій.

Вони подякували тим понад 65 тисячам людей, які зробили внески. Як висловилися актори, ці колективні зусилля хоча й не вирішать усіх проблем, але забезпечать "м'якше приземлення" багатьом біженцям.

Удар РФ по стадіону "Чорноморця"

7 серпня окупаційна російська армія атакувала Одесу, внаслідок чого пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець", розташований у Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба розповіла, що постраждала 28 річна жінка.

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