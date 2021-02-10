Зараз на піку популярності корсети.

Останнім часом всі модниці ганяються за трендом цього сезону - корсетом. З його допомогою можна створити унікальні образи, які підкреслять вашу талію і візуально зроблять груди трохи більше. Як бачимо, ця річ виконує одразу кілька функцій.

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Стандартний варіант - це біла сорочка і чорний або білий корсет. В такому випадку образ буде базовим, але мегастильним. Сорочку варто вибирати вільного крою, наверх надягаєте приталений корсет і отримуєте WOW-ефект.

Під речі базових кольорів можна підбирати також корсети з різними модними принтами. Але якщо ви одягнете сорочку, піджак або плаття з принтом, то корсет повинен бути однотонним. І, бажано, шкіряним.

Корсети можуть бути самими різними. Може бути широкий до грудей, або вузький тільки на пояс. Він може бути на гачках, зав'язках. Дайте волю фантазії.

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Автор: Діана Могилєвич