Мама Лідії Таран - Марія Гаврилівна каже, що їй дуже подобаються ефірні образи доньки.

Прихильників ведучої 1+1 Лідії Таран дуже цікавить, хто створює для неї стильні ефірні вбрання. Напередодні відкриття Ukrainian Fashion Week ведуча ТСН на 1+1 та кураторка благодійного проекту "Здійсни мрію" розкрила секрет.

Телезірка поділилась, що над її "луками" працює управління стилю групи 1+1. Вони залучають найкращих українських дизайнерів і майстрів. Важливо, щоб образ ведучої гарно виглядав в кадрі й не відволікав глядачів від новин. Робота над вбранням включає: затвердження ескізу, пошук тканин, 3-5 примірок та пошиття. Це праця десятків фахівців.

Наразі у кадрі новин ТСН Лідія найбільше з’являється в одязі українського бренду Valery Kovalska. Це ніжно-блакитна асиметрична сукня з плісе, рожева блузка з довгими шлейфами-зав’язками та яскраві костюми. Усі ці тренди та кольори можна спостерігати на модних показах 2022.

Вбрання дизайнерки Валерії Ковальської представлене майже в усьому світі: Північній Америці, Європі та Азії! Її одяг обирає письменниця, мама Ілона Маска Мей Маск. Княгиня Монако Шарлен вийшла на прогулянку у максі-спідниці з яскравим принтом від Валерії. Дженіфер Лопес заспівала в сукні бренду на премії American Music Awards. Співачка Pink і реп-виконавиця Cardi B виступали на вечірньому шоу Jimmy Kimmel в асиметричних костюмах від Валерії. А на премію Grammy співачка Бейонсе обрала для своєї доньки Блю Айві біле вбрання з плісованим жакетом.

Читайте такожГоловний убір 2022: чим можна замінити шапку (фото)Мама Лідії Таран - Марія Гаврилівна каже, що їй дуже подобаються ефірні образи доньки: "Ліда - смілива експериментаторка. Це її стиль та характер. Їй дуже пасують вбрання, які підбирають стилісти. Ефірним одягом Лідочки цікавляться і мої подружки. Найбільша фанатка - моя колишня вожата Валентина Сергіївна, якій 80 років. Вона телефонує мені, й ми говоримо про образи Ліди в ефірі".

Іноді в коментарях в постах думки розходяться, і не всім подобається сукня чи зачіска Ліди, і тоді мама каже: "Багато чого раніше не носили, а зараз це модно. Усім не догодиш".

Нагадаємо, раніше ведуча 1+1 Лідія Таран різко відповіла хейтерам.

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