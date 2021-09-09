Модниці масово повертаються до природності.

Манікюр - це, мабуть, один з основних ритуалів всіх модниць. Адже ні для кого не секрет, що жіночі ручки - це візитна картка. Але останнім часом тренд на яскраві гель-лаки пройшов, і в моду знову повернулася природність.

Чому зараз в тренді манікюр "без манікюру" і в чому шкода покриття нігтів гель-лаком - дізнавайтеся в матеріалі.

Фахівці стверджують, що багато дівчат вже перестали наносити на нігті гель-лак. Вони роблять собі акуратний манікюр і покривають пластину прозорим зміцнюючим лаком. В першу чергу, відмова від гель-лаку пов'язана з тим, що клієнти хочуть убезпечити майстрів від хвороб, які викликають гель-лаки.

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Виявляється, що всі гель-лаки створені на основі небезпечних хімікатів, серед яких речовини, що допомагають лаку не тріскатися. Всі ці шкідливі речовини негативно впливають на гормональний фон і репродуктивну функцію жінок.

Навіть звичайний лак може викликати конвульсії, астму і викидні. А все через формальдегід, який може бути присутнім в деяких лаках. Варто відзначити, що в сучасній б'юті-індустрії з'явилися лаки без подібних речовин, які не викликають проблеми зі здоров'ям і алергічні реакції. При цьому нові еко-лаки продають тільки за ліцензією, та й в Україні їх знайти практично неможливо.

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Автор: Діана Могилєвич