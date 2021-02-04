Завдяки застосуванню матчі можна нейтралізувати велику кількість вільних радикалів, окисний стрес, що зведе до мінімуму старіння.

Останнім часом увага дівчат, спрямованих на догляд за собою, прикута до косметичних засобів з таким інгредієнтом як матча. Зелений чай перетворюють в дрібний порошок, після чого застосовують в різних сферах, в тому числі косметології.

Читайте такожКосметолог розповіла, які б'юті-засоби обов'язково винні бути у шкірної дівчиниМатчу стали додавати в засоби по догляду за шкірою. Чим вона корисна і як її застосовують пише medikforum.

Користь для шкіри

У складі матчі є безліч катехінів. Це найпотужніші антиоксиданти. В цілому в них трохи більше цих компонентів, ніж у чашці зеленого чаю. Крім того, в продукті міститься висока концентрація епігаллокатехін галлата, який допомагає боротися з вільними радикалами. Тим самим знімаються запальні процеси в організмі.

Завдяки цьому можна знизити рівень запалень, усунути пошкодження через надмірне захоплення засмагою, вирівняти колір шкіри, сприяти виробленню колагену.

При цьому немає достовірних доведених даних, що матча здатна повністю змінити шкіру. Однак однозначно одне - антиоксиданти точно не будуть зайвими.

Завдяки застосуванню матчі можна захистити шкіру, нейтралізувати велику кількість вільних радикалів, окисний стрес, що зведе до мінімуму старіння і буде допомагати у виробленні колагену і еластину.

Зелений чай особливо цінний через протизапальні властивості, оскільки прибирає почервоніння, допомагає позбутися шкірних захворювань, наприклад, акне або гіперпігментації, а також знизити прояв темних кіл під очима.

Матча володіє відбілюючими властивостями. Чай знижує вираженість пігментних плям, веснянок, вирівнювнює тон шкіри. Як підсумок - шкірні покриви стають свіжими та здоровими на вигляд.

Завдяки в'яжучому ефекту косметика звужує пори, регулює вироблення шкірного себуму і сприяє усуненню недосконалостей. А відшалушуючий ефект допоможе прибрати мертві клітини.

Застосування в догляді за шкірою

Існує кілька методів, як застосовувати матчу, щоб поліпшити стан шкіри. Наприклад, можна пити напої з цією добавкою. Це допоможе зсередини підживити організм. Також матчу можна змішувати з кремами і сироватками і наносити на шкіру. Також можна використовувати вже готову косметику з матчею.

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Автор: УНІАН