Адміністрація майбутнього президента США Джозефа Байдена планує замість освоєння Місяця віддати пріоритет захисту клімату.
Про це повідомляє SpaceNews.
За їхніми даними, пріоритетами адміністрації Байдена стануть COVID-19, відновлення економіки, боротьба з расовою нерівністю і зміною клімату.
"Будь-який упор на науку про Землю може відбуватися за рахунок (місячної – ред.) програми Artemis», - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що у Байдена схвалили «роботу НАСА щодо повернення американців на місяць і вихід за межі Марса, зробивши наступний крок у дослідженні нашої Сонячної системи», проте не підтримали явним чином прихильників Трампа щодо повернення людей на природний супутник Землі у 2024 році.
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