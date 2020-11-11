Пріоритетами адміністрації Байдена стануть COVID-19, відновлення економіки, боротьба з расовою нерівністю і зміною клімату.

Адміністрація майбутнього президента США Джозефа Байдена планує замість освоєння Місяця віддати пріоритет захисту клімату.

Про це повідомляє SpaceNews.

За їхніми даними, пріоритетами адміністрації Байдена стануть COVID-19, відновлення економіки, боротьба з расовою нерівністю і зміною клімату.

"Будь-який упор на науку про Землю може відбуватися за рахунок (місячної – ред.) програми Artemis», - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що у Байдена схвалили «роботу НАСА щодо повернення американців на місяць і вихід за межі Марса, зробивши наступний крок у дослідженні нашої Сонячної системи», проте не підтримали явним чином прихильників Трампа щодо повернення людей на природний супутник Землі у 2024 році.

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Автор: Денис Прядко