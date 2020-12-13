Співачка виглядає дуже яскраво.

Відома співачка Міша Романова опублікувала в Instagram яскраву фотографію.

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На знімку вона позує в золотому жакеті з паєтками, під який одягла блискучий топ. Доповнила вона такий образ нюдовим макіяжем і зачіскою з розкішними хвилями.

В цілому образ вийшов дуже яскравим. Шанувальники співачки відзначили, що вона неймовірно красива.

"Дуже красива", "Зірка", "Блиск. Вам личить блонд", "Шикарна", "Волосся ідеальне", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич