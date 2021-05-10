10 травня італійський дизайнер модного одягу Міучча Прада відзначає свій день народження.
Читайте такожАндре Тан та Катя Осадча анонсували запуск спільної колекції одягу
Її внесок у моду неоціненний, адже після смерті матері вона стала власницею Prada Sp.A. і зайнялася просуванням компанії в індустрію високої моди. До того як вона успадкувала модний будинок, у неї був власний бренд Miu Miu.
У 1927 році Міучча вийшла заміж за Патриціо Бертеллі, завдяки якому будинок Prada тепер може посперечатися з таким гігантом як LVMH. Відомо, що їх будинок придбав такі бренди як Жиль Сандер, Хельмут Ланг, Аззедін Алайя та інші. У 1995 році спільно з Патриціо Бертеллі в Мілані відкрили центр Сучасного Мистецтва і культури Fondazione Prada.
Варто відзначити, що в 1993 році Міучча отримала нагороду "Рада модельєрів Америки", а в 2010 її нагородили премією Американської академії в Римі за неоціненний внесок в моду і мистецтво.
Модні поради Міуччі Прада
- "Коли мене запитують, як мені вдається залишатися елегантною і стильно одягненою, я кажу: "Вчіться! Вивчайте моду, кіно, мистецтво, а після вивчайте себе"
- "У моді вже все винайшли, і єдиний спосіб виділитися - дотримуватися традицій і бути консервативною"
- "У жінок багато граней. Ми набагато складніше. Ми партнери, матері, працівники... ми повинні бути красивими"
- "Колись я носила Saint Laurent постійно. Мені завжди подобалася ідея буржуазії. Але це мало відгук в 60-х і 70-х, тепер ця тема вже не так актуальна"
- "Краса без інтелекту, по-перше, прісна, по-друге - недовговічна"
Вас також можуть зацікавити новини:
- Друга шкіра: модний тренд, за яким женуться топові зірки
- Джинсові курточки: дизайнери визначилися з модним хітом сезону
- Градус легкості і жіночності: топ-5 найстильніших депутатів Верховної Ради
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram