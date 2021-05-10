Міучча святкує День народження 10 травня / instagram.com

10 травня італійський дизайнер модного одягу Міучча Прада відзначає свій день народження.

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Її внесок у моду неоціненний, адже після смерті матері вона стала власницею Prada Sp.A. і зайнялася просуванням компанії в індустрію високої моди. До того як вона успадкувала модний будинок, у неї був власний бренд Miu Miu.

У 1927 році Міучча вийшла заміж за Патриціо Бертеллі, завдяки якому будинок Prada тепер може посперечатися з таким гігантом як LVMH. Відомо, що їх будинок придбав такі бренди як Жиль Сандер, Хельмут Ланг, Аззедін Алайя та інші. У 1995 році спільно з Патриціо Бертеллі в Мілані відкрили центр Сучасного Мистецтва і культури Fondazione Prada.

Варто відзначити, що в 1993 році Міучча отримала нагороду "Рада модельєрів Америки", а в 2010 її нагородили премією Американської академії в Римі за неоціненний внесок в моду і мистецтво.

Модні поради Міуччі Прада

  1. "Коли мене запитують, як мені вдається залишатися елегантною і стильно одягненою, я кажу: "Вчіться! Вивчайте моду, кіно, мистецтво, а після вивчайте себе"
  2. "У моді вже все винайшли, і єдиний спосіб виділитися - дотримуватися традицій і бути консервативною"
  3. "У жінок багато граней. Ми набагато складніше. Ми партнери, матері, працівники... ми повинні бути красивими"
  4. "Колись я носила Saint Laurent постійно. Мені завжди подобалася ідея буржуазії. Але це мало відгук в 60-х і 70-х, тепер ця тема вже не так актуальна"
  5. "Краса без інтелекту, по-перше, прісна, по-друге - недовговічна"

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Автор: Діана Могилєвич