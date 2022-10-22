Розповідаємо, чого не варто носити, щоб не мати в цьому сезоні старомодний вигляд.

Стилісти розповіли про одяг, яка сьогодні вже не дуже актуальний, але його як і раніше носять деякі люди. Врахуйте це і не допускайте грубих помилок в своєму стилі.

Светри з широкою горизонтальною смужкою

Насправді такі светри вийшли з моди вже дуже давно. Деякі експерти стверджують, що вони і зовсім не входили в тренд і були одиницею так званого "сільського стилю".

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Загалом, сьогодні всім, хто бажає мати модний і сучасний вигляд, радять позбутися цієї одиниці гардероба.

Джинси зі стразами

Такий одяг може і був популярним в 2005-2007 році, але сьогодні це потрібно в терміновому порядку ліквідувати. Джинси з будь - якою кількістю стразів - це головний антитренд.

Туфлі на шпильці зі стразами

Безумовно, яскраві і сучасні туфлі на шпильці - це те, що повинно бути в гардеробі будь-якої модниці, яка любить таке взуття і вміє правильно його поєднувати. Однак такий приклад - явно не найкраще, що могли придумати. Це відгомони моди багаторічної давності, які, на жаль, сьогодні ще зустрічаються.

Прозора шифонова блузка

Такий елемент гардеробу варто відкласти в довгий ящик, адже він то входить в моду, то виходить з неї. Однак зараз він явно втратив свою актуальність, тому якщо не хочете мати нерозумний вигляд, не носіть його.

Нагадаємо, як довго можна не мити голову і що буде, якщо мити її рідко.

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