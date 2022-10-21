Питання того, як довго можна не мити голову, актуальне для кожної людини. Попри те, що на це впливає дуже багато індивідуальних показників, є певні рекомендації.

Відповідь на питання про те, як рідко мити голову, залежить від багатьох факторів. Тут впливає спосіб життя, густота волосся, його довжина, засоби догляду і навіть погода. Розповідаємо, які аспекти про миття голови обов'язково потрібно враховувати кожному, хто піклується про красу і здоров'я свого волосся.

Як правильно мити голову

Відповідно до порад перукаря, розклад миття голови потрібно складати з урахуванням типу шкіри. Якщо у вас жирна шкіра, то мінімум 3 рази на тиждень. Суха шкіра вимагає миття 1-2 рази на тиждень. Для комбінованої шкіри ідеальна кількість - це 2 рази в тиждень з перервою в 3-4 дні.

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Що буде, якщо рідко мити голову

Якщо довго не мити голову, то секрет сальних залоз залишиться на поверхні шкіри, і в кінцевому рахунку себум почне розкладатися. Через це з'являється вкрай неприємний запах згірклого жиру, який, повірте, неможливо забути або не помітити. Деякі "експерти" стверджують, що дітям можна не мити голову місяцями, але це не так. Таке тривала відсутність гігієни тільки шкодить.

Як часто мити голову чоловікові

Чоловіки можуть слідувати таким же правилам частоти миття голови, як і жінки. Їм також потрібно відштовхуватися від типу шкіри. Однак, наприклад, дерматологи Колумбійського університету стверджують, що якщо у чоловіка жирна шкіра, то голову потрібно мити частіше. Приблизно 4-5 разів на тиждень.

Через скільки днів потрібно мити голову

Ідеальний інтервал - 2-4 дні. Він підійде для всіх типів. Наприклад, якщо шкіра у вас занадто жирна, то мийте волосся на другий день. Якщо занадто суха - на третій або четвертий.

Скільки разів потрібно мити голову за раз

Залежно від густоти волосся і ваших засобів догляду, визначається скільки разів потрібно пінити і змивати волосся за одне миття. Але в середньому ви наносите шампунь і ретельно змиваєте його з голови два рази.

Що буде, якщо не мити голову

Перше, що почне вас турбувати в разі відсутності своєчасних гігієнічних процедур - це ороговілі клітини шкіри голови. Вони будуть буквально всюди вже через кілька днів після того, як ви пропустили планове миття. Голова почне свербіти, залишатимуться білі або бурі сліди на головному уборі.

В кінцевому рахунку з'явиться неприємний запах, який будете відчувати не тільки ви, але і оточуючі.

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