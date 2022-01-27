Ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся, який овоч здатен запобігти випаданню волосся.

Випадання волосся - це проблема багатьох жінок, з якою боротися зовсім не легко. В аптеках і мас-маркетах продають безліч засобів, які не такі вже й ефективні. І що тоді робити тим, хто мріє про розкішні зачіски?

Вихід є. Сподіватися на швидкий результат не варто, але будьте впевнені, що волосся стане менш ламким і виснаженим завдяки одному дуже дешевому продукту. Йдеться про цибулю.

Для порятунку волосся вам знадобитися 5 цибулин. Подрібніть її в блендері і додайте до неї лимонний сік. Потім нанесіть цей диво-засіб на шкіру голови і дайте йому гарненько вбратися.

Читайте такожЯк відростити довге волосся: блогерка розсекретила дієвий спосіб (відео)Залиште цей засіб на голові на півгодини. Потім розчешіть волосся і змийте його шампунем. Не забудьте використовувати кондиціонер для волосся, а також маску. Після цього нанесіть на кінчики волосся масло, термозахист і висушіть їх.

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