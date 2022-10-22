Оскільки настають холоди, вже час задуматися над головним убором на морозний період.

Стилісти розповіли про те, які види головних уборів будуть популярними в сезоні осінь 2022 і зима 2022-2023.

Берет

Такі варіанти головного убору відмінно підходять на осінь або не дуже холодну зиму. Найчастіше їх поєднують з пальто будь-якого типу. Завдяки широкому колірному асортименту, будь-яка модниця зможе знайти собі класний бере і поєднувати його з будь-яким стилем в одязі.

Кашкет

Ще один тип головного убору, який буде в тренді в найближчі місяці. Фахівці кажуть, що його варто носити з об'ємними шубами або пальто.

Відео дня

Також кашкет в такому стилі можна поєднувати з яскравим макіяжем і масивними прикрасами, щоб створити зухвалий молодіжний образ.

"Пухнаста" шапка

Такий м'який і ніжний головний убір відмінно підійде під пуховик або куртку. Найчастіше модниці в цьому сезоні обирають яскраві відтінки: помаранчевий, рожевий, червоний, зелений, фіолетовий, блакитний та інші.

Шапки середньої в'язки

Такі базові моделі - відмінна ідея для тих, хто не любить щось химерне і занадто яскраве, а хотів би просто комфорту і тепла. Подібні шапки найбільш популярні в базових відтінках: молочний, коричневий, бежевий, хакі, графітовий.

Нагадаємо, названо найбезглуздіший одяг на осінь 2022.

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