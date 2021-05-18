Депутати прийшли до Верховної Ради України в стильних образах.

Українські депутати прийшли на засідання Верховної Ради в мегастильних образах, які підкреслили всі їхні достоїнства.

Стиліст Росіна Трач розповіла, хто з депутатів віддає перевагу легкості, а хто випромінює пристрасть.

Олена Копанчук

Білий монохром - вищий ступінь демонстрації чистоти, легкості, статусу і розкоші одночасно. Особливо, якщо образ в класичному стилі. Тому Копанчук можна віднести на перше місце в нашому рейтингу.

Ольга Туній

За словами стиліста, чисті лінії силуету, поєднання класичних форм і контрастних кольорів в образі Ольги Туній ваблять своєю неоднозначністю.

"Читається в образі і пристрасть, і стриманість. Під такий типаж зовнішності - що треба", - додала стиліст.

Ірина Аллахвердієва

"У цьому образі незвичайна еклектика: класичні елементи у вигляді білого коміра і манжет гармонійно розбавляються трохи розслабленим силуетом і морською смужкою. В цілому дуже ефектно і не дуже офіційно", - зазначила Трач.

Ганна Скороход

Яскраво, креативно і оригінально - це все про Ганну Скороход. Діловий жакет з величезним драконом, вишитим на спині не залишиться непоміченим. Завершений образ з романтичними плетіннями трохи нагадує Дейенеріс, і в цьому є особливий шарм.

Ольга Савченко

"Сукня - захват з абстрактним принтом з аналогічних кольорів: трендовий зелений і морський синій не залишить байдужим нікого. На окрему увагу заслуговують крій і декоративні елементи в області грудей", - сказала стиліст.

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Автор: Діана Могилєвич