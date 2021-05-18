Українські депутати прийшли на засідання Верховної Ради в мегастильних образах, які підкреслили всі їхні достоїнства.
Стиліст Росіна Трач розповіла, хто з депутатів віддає перевагу легкості, а хто випромінює пристрасть.
Олена Копанчук
Білий монохром - вищий ступінь демонстрації чистоти, легкості, статусу і розкоші одночасно. Особливо, якщо образ в класичному стилі. Тому Копанчук можна віднести на перше місце в нашому рейтингу.
Ольга Туній
За словами стиліста, чисті лінії силуету, поєднання класичних форм і контрастних кольорів в образі Ольги Туній ваблять своєю неоднозначністю.
"Читається в образі і пристрасть, і стриманість. Під такий типаж зовнішності - що треба", - додала стиліст.
Ірина Аллахвердієва
"У цьому образі незвичайна еклектика: класичні елементи у вигляді білого коміра і манжет гармонійно розбавляються трохи розслабленим силуетом і морською смужкою. В цілому дуже ефектно і не дуже офіційно", - зазначила Трач.
Ганна Скороход
Яскраво, креативно і оригінально - це все про Ганну Скороход. Діловий жакет з величезним драконом, вишитим на спині не залишиться непоміченим. Завершений образ з романтичними плетіннями трохи нагадує Дейенеріс, і в цьому є особливий шарм.
Ольга Савченко
"Сукня - захват з абстрактним принтом з аналогічних кольорів: трендовий зелений і морський синій не залишить байдужим нікого. На окрему увагу заслуговують крій і декоративні елементи в області грудей", - сказала стиліст.
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