Керуючись цими правилами, ви будете в центрі уваги.

Те, що ще вчора нам здавалося абсурдом і вульгарщиною, сьогодні увійшло в моду. Дизайнери зробили ковток свіжого повітря і вирішили вдосконалити деякі образи. Так, з'явилися кілька нових правил, які ви зобов'язані знати.

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Бежевий - головний тренд

Тотал-лук, мабуть, завжди буде в тренді. Але якщо раніше базовими кольорами вважалися чорний і білий, то зараз до них приєднався і бежевий. Попри те, що він не помітний, виглядає він по-справжньому дорого.

Шкіра - це не вульгарно

Тут головне правильно підбирати фасон і довжину. Зверніть увагу на сукні довжини міді більш спокійних відтінків. Доповніть образ взуттям на масивній підошві, прикрасьте шию ланцюгами і йдіть підкорювати світ.

Жакет - це ще одна сукня

Так-так, зараз жакети можна носити як сукні. При цьому важливо, щоб він не виглядав вульгарно. У цьому вам допоможуть модні забарвлення. Важливо: під жакет варто надіти топік або коротенькі велосипедки. Але так, щоб їх не було видно. Тоді ви убезпечите себе від можливих курйозів.

Поєднуємо непоєднуване

Це ще одне правило, якого слід дотримуватися. Підбирайте одяг, який не поєднується за кольорами. Яскраві протилежні відтінки будуть виглядати незвично і дуже виграшно.

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Автор: Діана Могилєвич