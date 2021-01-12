Головні правила моди / ua.depositphotos.com

Те, що ще вчора нам здавалося абсурдом і вульгарщиною, сьогодні увійшло в моду. Дизайнери зробили ковток свіжого повітря і вирішили вдосконалити деякі образи. Так, з'явилися кілька нових правил, які ви зобов'язані знати.

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Бежевий - головний тренд

Тотал-лук, мабуть, завжди буде в тренді. Але якщо раніше базовими кольорами вважалися чорний і білий, то зараз до них приєднався і бежевий. Попри те, що він не помітний, виглядає він по-справжньому дорого.

Бежевий тотал-лук/ pinterest.com

Шкіра - це не вульгарно

Тут головне правильно підбирати фасон і довжину. Зверніть увагу на сукні довжини міді більш спокійних відтінків. Доповніть образ взуттям на масивній підошві, прикрасьте шию ланцюгами і йдіть підкорювати світ.

Шкіряні сукні в тренді / pinterest.com

Жакет - це ще одна сукня

Так-так, зараз жакети можна носити як сукні. При цьому важливо, щоб він не виглядав вульгарно. У цьому вам допоможуть модні забарвлення. Важливо: під жакет варто надіти топік або коротенькі велосипедки. Але так, щоб їх не було видно. Тоді ви убезпечите себе від можливих курйозів.

Жакет можна носити як плаття / pinterest.com

Поєднуємо непоєднуване

Це ще одне правило, якого слід дотримуватися. Підбирайте одяг, який не поєднується за кольорами. Яскраві протилежні відтінки будуть виглядати незвично і дуже виграшно.

Можна поєднувати протилежні кольори / pinterest.com

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Автор: Діана Могилєвич