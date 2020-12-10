Худі зараз на піку популярності.

Не секрет, що вже кілька сезонів поспіль на піку популярності знаходяться худі. З приходом зими ми почали діставати їх з шафи і надягати під куртки.

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Чи варто нагадувати, що оверсайз речі завжди будуть виглядати стильно? Тому якщо у вас немає пуховика вільного крою і об'ємного худі, то саме час виправити цю ситуацію.

Їх можна поєднувати як зі спортивними штанами, так і з джинсами. Ідеальним варіантом із взуття будуть або зимові кросівки на хутрі, або масивні черевики, на зразок берців. Варто відзначити, що такий образ дозволить вам не тільки модно виглядати, але і не замерзнути холодною зимою.

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Автор: Діана Могилєвич