Стало відомо, як підібрати актуальні моделі одягу та взуття, і скільки це коштує.
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Про це повідомляє OLX.
Базовий верхній одяг
Вовняне пальто-міді прямого крою або в стилі "халат" обійдеться від 1000 грн. А якщо вибирати шкіряні пальто, які вбирають вологу, то ціна виросте. Його можна придбати від 2 тис грн. Така ж вартість буде і на пуховик-оверсайз. Якщо ви звернете увагу на дублянки, то зможете трохи заощадити - від 1300 грн.
Взуття
У цьому сезоні актуальні світлі кольори - беж, білий і карамельний. Крім того, текстури - анімалістичні принти і тиснена шкіра будуть виглядати особливо виграшно. А якщо захочеться поекспериментувати з темою вестерну (яка тільки входить в тренд) - вибирайте чобітки-козаки. Їх можна придбати за 950 грн. Така ж вартість буде і на взуття "челсі". Трендові масивні чоботи можна купити і за 1000 грн.
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