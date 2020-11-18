Боді - це універсальна річ.

Боді - це дуже зручна і класна річ, яка не тільки зробить яскравий акцент на вашому образі, але і дозволить утеплитися.

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Важливо те, що боді можна носити як окремий елемент верхнього одягу, а можна поєднувати з сорочками, піджаками і навіть зі світшотами або светрами. Все залежить від того, який фасон ви собі підберете і на яку тканину звернете увагу.

Наприклад, мереживні боді більше виглядають як спідня білизна, тому поверх нього варто одягнути светр. Те ж саме стосується і атласних речей. Якщо ж ви виберете якісний трикотаж, то сміливо надягайте його під піджак і підкорюйте цей світ. Також варто відзначити, що таку річ можна поєднувати як з повсякденним стилем, так і зі спортивним.

Головною особливістю боді є те, що воно ідеально підкреслює вашу фігуру і всі вигини тіла. Непоміченою ви точно не залишитеся!

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Автор: Діана Могилєвич