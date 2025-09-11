Щорічно Саміт збирає широке коло дружин лідерів країн, експертів, фахівців і відомих особистостей.

У Києві стартував п'ятий Саміт перших леді та джентльменів за темою "Освіта, що моделює світ".

Перша леді України Олена Зеленська на заході з'явилася в образі, який вона обирає з року в рік. Вона залишається вірною традиції, демонструючи прихильність своєму фірмовому стилю для подібних заходів.

Як і раніше, Зеленська постала перед публікою в елегантному і строгому класичному костюмі. Можна сказати, що її вибір відображає мінімалізм і дипломатичність, що гармоніюють із серйозністю тем, які обговорюють на Саміті.

Цього разу на ній був білосніжний костюм-двійка від української дизайнерки Ельвіри Гасанової, що складався з подовженого двобортного піджака і вільних класичних штанів. Образ був доповнений коричневими човниками на підборах, що створюють приємний контраст з костюмом і завершеність ансамблю. Макіяж у натуральній нюдовій гамі та звичне легке укладання з м'якими хвилями підкреслили жіночність і надали гармонії всьому зовнішньому вигляду.

На заході також були присутні перший джентльмен Данії, відомий кінорежисер Бо Тенгберг, перша леді Фінляндії Сюзанна Іннес-Стубб, перша леді Естонської Республіки Сір'є Каріс, перша леді Литовської Республіки Діана Науседене, а також перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер. Ведучою заходу виступила Катерина Осадча.

Саміт перших леді та джентльменів: що відомо

Це щорічна міжнародна подія, що відбувається за ініціативи першої леді України Олени Зеленської та об'єднує перших леді та джентльменів світу для подолання глобальних викликів.

Щорічно Саміт збирає широке коло дружин лідерів країн, експертів, спеціалістів та відомих особистостей, які поділяють спільні цінності, щоб зробити наш світ кращим і безпечнішим.

