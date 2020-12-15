Помада - це один з головних атрибутів вдалого макіяжу.

Помада - це атрибут, який завершує макіяж. Це робить його більш яскравим, насиченим і повним.

Про це повідомляє Cosmopolitan.

У цьому сезоні на піку популярності буде винний відтінок помади.

Також актуальним є соковитий ягідний відтінок. Не забудьте після помади нанести фініш з доглядаючими властивостями.

Також не варто нехтувати гігієнічними бальзамами. Вони захистять і зволожать шкіру губ. Крім того, вони допоможуть запобігти тріщинам і обсиханню.

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Автор: Діана Могилєвич