Модний відтінок помади / ua.depositphotos.com
Помада - це атрибут, який завершує макіяж. Це робить його більш яскравим, насиченим і повним.
Про це повідомляє Cosmopolitan.
У цьому сезоні на піку популярності буде винний відтінок помади.
Винний відтінок помади / pinterest.com
Також актуальним є соковитий ягідний відтінок. Не забудьте після помади нанести фініш з доглядаючими властивостями.
Ягідний відтінок помади / pinterest.com
Також не варто нехтувати гігієнічними бальзамами. Вони захистять і зволожать шкіру губ. Крім того, вони допоможуть запобігти тріщинам і обсиханню.
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