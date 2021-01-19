На "сліпих прослуховуваннях" тренери здивують своїми образами.

У неділю, 24 січня, о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться прем'єра 11 сезону шоу "Голос країни", де головні суперзірки країни Олег Винник, MONATIK, Тіна Кароль й DOROFEEVA зійдуться на одній сцені для того, щоб знайти унікальні та дивовижні голоси. Читайте такожБагатошаровість в одязі: як правильно створювати стильні образи

Напередодні прем'єри стиліст Ольга Слонь відкрила деякі цікаві деталі модних образів тренерів шоу. Про це повідомляє прес-служба "1+1".

Олег Винник

На "сліпих прослуховуваннях" співак з'явиться в класичному чорному костюмі. Прикрасить образ чорна сорочка з візерунком і ключовий елемент чоловічого стилю - хусточка-"паші". З аксесуарів улюбленець публіки вибрав браслети-ланцюги на руку і пам'ятну каблучку — власність артиста.

MONATIK

Артист обрав образ з нової колекції Off-White дизайнера Вірджила Аблой, який назвав колекцію 2020 "Попередження про торнадо" (Tornado Warning).

Тіна Кароль

Образ Тіни Кароль для нового сезону "Голосу країни" був створений українським дизайнером бренду The COAT Катею Сільченко. Як стверджує дизайнер, колір стиглої оливи буде в тренді цієї весни. Спокуслива сукня, яку обрала співачка, виконана з еко-шкіри. Елементи оголених стегон при закритому жилеті надають образу одночасно стриманого й сексуального вигляду.

Деякі елементи одягу артистка придумала сама. Так, наприклад, дизайнер розповідає, що на одній з примірок образу Тіна зняла сережки з вух, застебнула їх на стегнах і сказала: "Це буде так!".

DOROFEEVA

Артистка обрала чорний костюм-кльош у стилі диско і короткий чорний топ. Серед прикрас співачка віддала перевагу сріблястим ланцюжкам на шию, широкому браслету й обручці.

11 сезон шоу "Голос країни": що відомо

Заспівають на "сліпих прослуховуваннях" фанат шоу з Китаю, а також вокаліст з Марокко. Крім того, тренерів здивував хлопець з унікальним жіночим голосом, і вокаліст, який супроводжував своїм співом покази світових модних брендів.

Ведучими одинадцятого сезону стане улюблена телепара українців — Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Прем'єра 11 сезону шоу "Голос країни" відбудеться 24 січня о 21:00 на телеканалі "1+1".

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Автор: Ольга Робейко