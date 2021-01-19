Скоро стартує прем'єра шоу "Голос країни-11" / фото 1+1

У неділю, 24 січня, о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться прем'єра 11 сезону шоу "Голос країни", де головні суперзірки країни Олег Винник, MONATIK, Тіна Кароль й DOROFEEVA зійдуться на одній сцені для того, щоб знайти унікальні та дивовижні голоси. Читайте такожБагатошаровість в одязі: як правильно створювати стильні образи

Напередодні прем'єри стиліст Ольга Слонь відкрила деякі цікаві деталі модних образів тренерів шоу. Про це повідомляє прес-служба "1+1".

Олег Винник

На "сліпих прослуховуваннях" співак з'явиться в класичному чорному костюмі. Прикрасить образ чорна сорочка з візерунком і ключовий елемент чоловічого стилю - хусточка-"паші". З аксесуарів улюбленець публіки вибрав браслети-ланцюги на руку і пам'ятну каблучку — власність артиста.

Олег Винник / фото 1+1

MONATIK

Артист обрав образ з нової колекції Off-White дизайнера Вірджила Аблой, який назвав колекцію 2020 "Попередження про торнадо" (Tornado Warning).

MONATIK / фото 1+1

Тіна Кароль

Образ Тіни Кароль для нового сезону "Голосу країни" був створений українським дизайнером бренду The COAT Катею Сільченко. Як стверджує дизайнер, колір стиглої оливи буде в тренді цієї весни. Спокуслива сукня, яку обрала співачка, виконана з еко-шкіри. Елементи оголених стегон при закритому жилеті надають образу одночасно стриманого й сексуального вигляду.

Тіна Кароль / фото 1+1

Деякі елементи одягу артистка придумала сама. Так, наприклад, дизайнер розповідає, що на одній з примірок образу Тіна зняла сережки з вух, застебнула їх на стегнах і сказала: "Це буде так!".

DOROFEEVA

Артистка обрала чорний костюм-кльош у стилі диско і короткий чорний топ. Серед прикрас співачка віддала перевагу сріблястим ланцюжкам на шию, широкому браслету й обручці.

Надя Дорофєєва / фото 1+1

11 сезон шоу "Голос країни": що відомо

  • Заспівають на "сліпих прослуховуваннях" фанат шоу з Китаю, а також вокаліст з Марокко. Крім того, тренерів здивував хлопець з унікальним жіночим голосом, і вокаліст, який супроводжував своїм співом покази світових модних брендів.
  • Ведучими одинадцятого сезону стане улюблена телепара українців — Юрій Горбунов та Катерина Осадча.
  • Прем'єра 11 сезону шоу "Голос країни" відбудеться 24 січня о 21:00 на телеканалі "1+1".

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Автор: Ольга Робейко