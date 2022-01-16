Співачка з'явилася на грузинських "Танцях з зірками".

Українська співачка Тіна Кароль виступила в Тбілісі на шоу "Танці з зірками". Разом зі співаком Анрі Джохадзе вона виконала свою пісню "Красиво" двома мовами - англійською та грузинською.

Для виступу Кароль обрала сукню довжини міді від David Koma. Її "родзинкою" стали високий розріз на стегні і асиметрія. Одна сторона верху прикрашена квіткою, посипаною безліччю страз. Зазначимо, вартість цієї сукні сягає 60 тисяч 610 гривень. Доповнила Кароль образ стильними лаковими човниками.

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А ось Анрі Джохадзе постав в темних класичних штанях і фіолетовому жакеті. Також він одягнув темні окуляри і метелика.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль прогулялася містом в одному халатику.

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