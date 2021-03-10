Ще зовсім недавно в тренді був пучок. Та й зараз він не поступається в своїй актуальності. Але до нього на допомогу прийшла і інша зачіска, яку зробити не менш легко.
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Про те, що волосся повинно бути чисте, говорити, мабуть, не варто. Це і так всім зрозуміло. Але краще це робити з вечора, щоб вранці не витрачати час і сили на миття волосся.
Візьміть засіб для укладки, який підходить саме вам. Злегка намочіть волосся за допомогою пульверизатора, нанесіть засіб і починайте сушити волосся, піднімаючи їх біля коріння. Так ви зробите їх більш об'ємними.
Потім скористайтеся плойкою або утюжком. Злегка закрутіть волосся від обличчя. Розтрусіть його трохи, закріпіть лаком для волосся і готово.
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