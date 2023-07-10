Тепер дівчина буде боротися за звання "Міс Всесвіт".

У Нідерландах відбувся конкурс краси "Міс Нідерланди". Переможницею стала 22-річна Ріккі Валері Колле - трансгендерна жінка.

Як повідомляє Daily Mail, вперше в історії конкурсу перемогла трансгендерна жінка. Тепер вона відправиться на" Міс Всесвіт", де буде боротися за перемогу з учасницями з інших країн.

Під час оголошення результатів Колле була одягнена в червону сукню довжини максі з високим вирізом на стегні і глибоким декольте. На ніжки вона взула босоніжки на високих підборах з прозорого матеріалу та з "золотим" каблуком.

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"Я подолала так багато душевно і фізично. Я вдячна за те, що почула своє ім'я, коли було оголошено про фінальний кастинг. Я дуже нервувала, але в той же час була дуже мотивована, я дійсно хотіла скористатися цією можливістю", - написала дівчина в соцмережах.

Відомо, що трансгендерні жінки допускаються до участі в конкурсі тільки з 2012 року. Раніше це було заборонено.

Раніше УНІАН повідомляв про смерть 23-річної фіналістки конкурсу "Міс Всесвіт". Сієнну Вейр "вбив" фатальний випадок.

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