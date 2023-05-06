Дівчина мріяла про переїзд до Лондона і будувала плани, але все вирішив один день.

Померла австралійська модель Сієнна Вейр. Фіналістці конкурсу "Міс Всесвіт" було 23 роки. Дівчину вбив фатальний випадок.

Вейр закінчила Сіднейський університет і планувала переїхати до Лондона в найближчі роки. Вона мріяла проводити час зі своєю сім'єю і будувати кар'єру. Як повідомляє австралійське видання news.com, модель померла 5 травня.

До цього Вейр перебувала на апараті життєзабезпечення. Кілька тижнів тому з нею стався нещасний випадок. Модель вбила її пристрасть до верхової їзди. Родичі дівчини приховують, що саме з нею сталося. Однак відомо, що вона отримала травми під час занять з кіньми.

Відео дня

На конкурсі "Міс Всесвіт" Вейр зізнавалася, що пишається своїм хобі. Вона любила верхову їзду і займалася нею з дитинства.

"Моя сім'я не зовсім розуміє, звідки взялася ця пристрасть, але я займаюся верховою їздою з 3 років і не можу уявити своє життя без цього", - розповідала Вейр в одному з інтерв'ю.

Скандал на "Міс Всесвіт"

14 січня в Новому Орлеані пройшов фінал конкурсу "Міс Всесвіт 2022". Перше місце отримала представниця США Р'бонні Габріель. Навколо конкурсу розгорівся скандал, на нього запросили росіянку, а українці Вікторії Апанасенко не дозволили говорити про повномасштабну війну.

Після конкурсу росіянка давала інтерв'ю і обливала брудом українку. Вона стверджувала, що до неї погано ставилися.

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