Один з інгредієнтів - це куркума. Вона володіє найпотужнішими антибактеріальними і протизапальними властивостями.

Через підвищену сухість шкіри в зимовий період існує підвищений ризик висипання прищів. Однак на кухні можна знайти інгредієнти, що дозволяють швидко вирішити цю проблему.

Читайте такожСкраби для тіла: названі всі плюси і мінусиКуркума. Вона володіє найпотужнішими антибактеріальними і протизапальними властивостями, що дозволяють позбутися зимових прищів. Необхідно зробити пасту з порошку куркуми і молока, досить густу і в'язку для того, щоб нанести її на шкіру обличчя. Змити цю маску через 30 хвилин теплою водою.

Мед. Очищає шкіру і запобігає росту шкідливих бактерій. Деяку кількість меду можна наносити прямо на шкіру, щоб через півгодини змити.

Лимонний сік. Багатий вітаміном С, прекрасний відлущуючий засіб. Лимонний сік можна наносити прямо на шкіру або змішувати з медом і трояндовою водою, щоб змити через півгодини, передає medikforum з посиланням на The Health Site.

Харчова сода. Володіє приголомшливими протизапальними і антисептичними властивостями, це ідеальний засіб боротьби із запаленнями на шкірі і прищами. Зробіть пасту з харчової соди і води, нанесіть на уражену ділянку і змивайте через 30 хвилин.

Зелений чай. Цей напій містить антиоксиданти, що захищають шкіру від пошкоджень вільними радикалами. Після заварки чаю візьміть листя і використовуйте в якості шкірного скрабу.

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Автор: УНІАН