У період морозів рукавички - не просто аксесуар, а справжня необхідність. Але навіть вони повинні бути підібрані зі смаком.

Питання того, як правильно обрати рукавички на зиму, набирає свою актуальність. Адже їх починають носити ще восени, коли температура сильно опускається. Сьогодні є величезна кількість моделей, які розрізняються за матеріалом, типом, щільностю та іншими показниками. Розповідаємо, як обрати відповідні.

Перше, що радять експерти - це робити ставку на рукавички з натуральних матеріалів. Наприклад, ідеальними варіантами будуть шерсть або кашемір. Зазвичай склад виробу вказаний на маленькій бірці, якою дві рукавички з'єднані. Іноді маленька етикетка захована на внутрішньому шві виробу.

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Однак якщо ви побачите в складі є трохи поліестеру, то це буде навіть краще, так як такий варіант прослужить довше виробів з чистої вовни. Вони будуть не менш теплими.

Модні варіанти рукавичок на зиму

Підбирати їх слід виходячи з колірної гами вашої верхнього одягу. Найкраще поєднувати їх за кольором з шапкою і/або шарфиком. Найбільш актуальні кольори в сезоні зима 2022-2023: молочний, персиковий, хакі, графітовий, коричневий.

Також завжди в моді яскраві рукавички з різдвяними візерунками.

Як обрати розмір рукавичок

Традиційно він вказується в дюймах. Щоб його підрахувати, потрібно заміряти обсяг кисті посередині долоні ближче до основи великого пальця. Отриманий показник розділіть на 2,71 і округлите до 0,5.

Нагадаємо, названо наймодніші моделі шапок на осінь-зиму.

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