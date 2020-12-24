Огнєвіч показала стильний образ / instagram.com/zlata.ognevich
Українська співачка Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала в стильному вбранні.
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Злата знялася в студійній фотосесії. На знімку вона позує, сидячи на високому стільці, а за спиною у неї стоять горщики з зеленими рослинами.
Злата одягла білу оверсайз сорочку, яку доповнила корсетом. Також вона вибрала джинси, які підвернула внизу. Варто відзначити, що "підвороти" повернулися в моду. А завершила вона такий образ чорними човниками на шпильці.
Огнєвіч показала стильний образ / instagram.com/zlata.ognevich
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