Злата Огнєвіч часто показує стильні образи своїм фанатам.

Українська співачка Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала в стильному вбранні.

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Злата знялася в студійній фотосесії. На знімку вона позує, сидячи на високому стільці, а за спиною у неї стоять горщики з зеленими рослинами.

Злата одягла білу оверсайз сорочку, яку доповнила корсетом. Також вона вибрала джинси, які підвернула внизу. Варто відзначити, що "підвороти" повернулися в моду. А завершила вона такий образ чорними човниками на шпильці.

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Автор: Діана Могилєвич