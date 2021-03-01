Зірки вибрали сукні відомих брендів.

78-а церемонія нагородження "Золотий глобус-2021" пройшла в режимі онлайн. При цьому організаторам все ж вдалося влаштувати червону доріжку, на яку прийшли частина зіркових гостей.

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Актриса Синтія Еріво прийшла на червону доріжку в зеленій сукні від Valentino. Доповнила вона її високими рукавичками. Варто відзначити, що образ вийшов досить незвичайним, адже сама сукня незвичайного крою.

Американо-британо-аргентинська актриса і модель Аня Тейлор-Джой показала розкішну смарагдову сукню в підлогу. Вона зроблена з глибоким декольте і пишним шлейфом. Також зіркова блондинка одягла човники на високих підборах в тон сукні.

Кейт Хадсон продемонструвала на червоній доріжці чорне приталене плаття з корсетом і пишними рукавами. Цікаво, що корсет прикрашений поясом і золотистими візерунками. Таке плаття можна знайти в колекціях Louis Vuitton.

Джеймі Лі Кертіс прийшла в жовтій сукні довжини максі. Вона виконана з пишними рукавами і глибоким декольте. В цілому виглядає вона дуже жіночно і яскраво.

Віола Девіс стала яскравою плямою на червоній доріжці. Адже вона підібрала сукню-рибку з різнокольоровим принтом, який нагадує забарвлення павича. А особливістю сукні є те, що воно на одне плече.

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Автор: Діана Могилєвич