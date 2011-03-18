На весняно-польові роботи Львівщині треба майже 5 тис. тонн пального

Львів. 18 березня. УНІАН. Львівській області на сезон весняно-польових робіт (січень-травень) треба 4,2 тис. тонн дизпалива та 0,69 тис тонн бензину. Про це йшлося під час колегії Львівської ОДА 17 березня.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у господарства області надійшло уже 68,4% дизпалива від загальної потреби на сезон та 88,1% бензину. Найбільшу кількість дизпалива заготовлено у господарствах Городоцького, Яворівського, Дрогобицького та Бродівського районів.

Окрім цього, на 10 березня готовність техніки є досить високою, зокрема із наявних 3044 тракторів готові до роботи 96,8%, а з наявних 1331 одиниць культиваторів – 96,5%. Також готовність плугів сягає 96,6%, сівалок – 98,7%. За підсумками аналізу показників готовності окремих видів техніки, найкращий стан справ з підготовкою с/г техніки у господарствах Бродівського, Городоцького, Золочівського, Камянка-Бузького та Яворівського районів. Готовність технічних засобів у господарствах цих районів наближається до 100%.

На сьогодні техніка, яка буде задіяна на проведення комплексу весняно-польових робіт цього року готова вийти в поле.

Додамо, що за інформацією заступника голови Львівської ОДА Івана Стефанишина, область на сьогодні повністю готова до проведення весняно-польових робіт.