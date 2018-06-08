Михайло Цимбалюк: «Працюю перший день як останній, і останній – як перший»

Гостем Центру політичного прогнозування газети «Високий Замок» став голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. Під час зустрічі з журналістами він розповів про підкилимні суперечки довкола скандальних подій 9 травня, не оминув планів влади щодо запобігання можливим провокаціям 22 червня. Розповів, за яких умов готовий піти на компроміс із депутатами Львівської обласної ради, які неодноразово намагалися вибити з-під нього крісло. Михайло Цимбалюк поділився планами завершення довгобудів, розповів, як виконуватиме доручення президента України Віктора Януковича «повернути вкрадене».

Наталія Балюк, «Високий Замок». Усі ми досі під враженнями подій 9 травня і в очікуванні можливих провокацій 22 червня. Схоже, різні політичні сили хочуть “продовження бенкету”. Очевидно, ви аналізували події 9 травня, робили “розбір польотів”. Маєте для себе висновок, чому так сталося, що не було зроблено, аби запобігти провокаціям, оскільки напередодні 9 травня ви гучно заявляли, що не допустите провокацій?

Михайло Цимбалюк. Хочу, щоб ми нарешті перегорнули цю сторінку, негатив, який вилився на Львів. Як не прикро, для себе зрозумів: не завжди навіть рішення суду є найкращим виходом із ситуації. Треба спільно працювати, щоб рівень свідомості громадян був вищим. Коли говорив, що не допустимо провокацій, мав на увазі і дії влади, і дії усієї громадськості (не лише політичних сил). Правоохоронці інформували мене, що могло бути гірше.

Щодо 22 червня, то не можемо нікому заборонити приїжджати до Львова. Запрошуємо усіх гостей, які з добрими намірами приїжджають сюди відпочивати. Прохання: щоб жителі Львівщини не піддавалися на провокації. Будемо пропонувати свої заходи (молитви в усіх церквах), заходи, які об’єднають громаду. Ведемо переговори з керівниками східних областей, головою Харківської ОДА Михайлом Добкіним, з яким нещодавно спільно відкрили меморіальну дошку Йосипу Сліпому у Харкові. Якщо гості приїдуть, хочу, щоб мали благородні наміри вшанувати пам’ять загиблих. Поки що офіційних заявок до міської ради та Львівської ОДА не надходило. Він (Михайло Добкін. - Ред.) розділяє мою стурбованість тим, щоб був мир, спокій. Розглядали пропозицію приїзду до Львова інтелігенції з Харкова, творчих людей.

Наталія Балюк. Очевидно, у вас була чоловіча розмова з Вікором Януковичем. Чи не наважились сказати президенту ще до того, як він підписав закон про червоний прапор, що робити це недоцільно, бо це тільки загострить політичне протистояння в Україні.

Михайло Цимбалюк. У мене була розмова з президентом. Янукович отримує інформацію з кількох джерел: від Львівської ОДА, керівників правоохоронних органів, із ЗМІ.

Щодо підписання закону – глава держави дотримав слова, яке давав ветеранам Великої Вітчизняної війни. З іншого боку – вчинив згідно з законом. Скерував закон Кабінету Міністрів, у Міністерство юстиції, витримав конституційні терміни. Лише після висновків посадових осіб підписав закон. Переконаний, тут президент керувався виключно законом, а не політичною доцільністю.

Юлія Ліщенко, «Високий Замок». Який розвиток історії із вашою заявою про відставку?

Михайло Цимбалюк. Заяву писав для того, аби люди, які прийшли в кабінет, не несли юридичної відповідальності за те, що мали намір робити. Я відчув, що треба брати ситуацію у свої руки, тому зробив такий крок.

Тарас Базюк, «Інтерфакс-Україна». Після інциденту у вашому кабінеті за участі депутатів від “Свободи” наскільки зіпсувалися стосунки із обласною радою?

Михайло Цимбалюк. Я звик ставити суспільні інтереси вище від особистих. Вмію не реагувати на те, на що не потрібно реагувати.

Сьогодні обласна рада працює у звичному режимі, на сесії розглянули понад 60 питань.

Наталія Балюк. За пристрастями, які вирували у вас в кабінеті, всі спостерігали по телебаченню. Що було далі? Можливо, ви вже примирились? За п’ять місяців роботи на посаді голови ЛОДА ви позиціонували себе як миролюбець, уникали конфліктів, намагались залагоджувати усе мирним шляхом. Думаю, ви розуміли, що посада губернатора Львівської області – наче «електричний стілець». Багато ваших попередників на ньому «підсмажилися». Можливо, ви вже уклали «мирову угоду» з представниками «Свободи»?

Михайло Цимбалюк. Вважаю себе неконфліктною особою. Намагаюсь багато речей залагоджувати шляхом домовленостей. Але там, де потрібно обстоювати інтереси держави, свої особисті (як особистості), я безкомпромісний. Не буду розкривати усіх таємниць і коментувати, як розвиваються події після 9 травня, але є спроба відкинути особисті амбіції і об’єднатися довкола вирішення проблем.

Марія Доротич, «Високий Замок». Останнім часом загострився земельний конфлікт у селі Зубра. Троє селян не погоджуються віддати свої ділянки по 6,25 грн. за квадратний метр під дорогу до євростадіону... Як Львівська ОДА буде вирішувати конфлікт?

Михайло Цимбалюк. Жителі Пустомитівського району були у мене на прийомі, провели дискусію за круглим столом. Після цього «народилося» доручення заступникові з питань підготовки до Євро-2012 Володимиру Губицькому – пропонувати рівнозначні ділянки на території Пустомитівського і Миколаївського районів.

Лілія Кузік, Zaxid.net. Яка ситуація з недобудованими об’єктами у Львівській області?

Михайло Цимбалюк. У Києві розглядали питання, як виконується доручення президента щодо його останніх відвідин Львова. Виділено 14 мільйонів гривень для структур, які виграли конкурс програм розвитку. Я доповів Кабміну про необхідність виділення 100 мільйонів гривень на добудову соціальних об’єктів незавершеного будівництва на Львівщині. Цього року завершать вісім об’єктів. В область надійшло сім із 34 мільйонів, виділених для першої черги (дитячий садок у Пустомитівському районі, школи у селі Волосянці, у Золочівському, Дрогобицькому районах, лікарні у Турківському та Старосамбірському районах). Проводимо тендери, щоб кошти вчасно освоїти.

Що ж стосується доріг, то я запросив керівника агенції з експлуатації доріг в область. Ця тема болюча для всієї держави. Вона не дає і мені спокійно спати. Ми стикаємося із проблемою – на Львівщині немає фірм, які можуть якісно зводити дороги. На тендер подали заявки іноземні структури, дорожньо-будівельні організації з Вінниці, Одеси. Вони зводили автошляхи Київ-Одеса, Київ-Чоп. 100 мільйонів гривень виділено для Львівщини на комунальні дороги. Проводимо тендер на реконструкцію дороги Стрий-Трускавець.

Юлія Ліщенко. Коли президент востаннє був у Львові, то закликав повернути “вкрадені кошти”. Хтось повернув?

Михайло Цимбалюк. Йдеться про бюджетні кошти, які виділили у 2008-2009 роках на ліквідацію наслідків повені. Потрібно ще 70 мільйонів гривень на укріплення доріг, добудову мостів у Дрогобицькому, Сколівському, Старосамбірському районах. Частину коштів виділять цього року. Це питання розглядали під час візиту міністра з питань надзвичайних ситуацій Віктора Балоги.

Є кількадесят кримінальних справ. Деякі кримінальні справи стосуються сільських голів, тобто не завжди тих осіб, які мали доступ до великих сум бюджетних коштів.

Тарас Базюк. Як оцінюєте п’ятимісячний термін своєї роботи на посаді губернатора Львівщини? Що можете записати на свою користь?

Михайло Цимбалюк. Майже на 20% зросло промислове виробництво (після економічного спаду вперше починаємо його відновлювати). Майже на 30% більше, ніж за перший квартал 2010 року, вдалося реалізувати продукції в області. «Мінусуємо» вуглевидобування. З січня шахта «Межирічанська» не видобуває вугілля. Нам вдалося додатково освоїти понад п’ять гектарів землі, які досі простоювали.

Створюємо конкурентне середовище серед інвесторів, які приходять в агропромисловий комплекс. На 20% збільшено випуск сільськогосподарської продукції. Плануємо відкрити п’ять підприємств із зовнішніми інвестиціями.

Щодо недопрацювань – низькими темпами ліквідовують заборгованість зарплати (по області це понад 60 мільйонів гривень боргу).

Ми пройшли рубікон щодо середньої зарплати в області – 2 100 гривень, минулого року – 1700 гривень. Але в тіні залишається виробництво, є приховане безробіття.

Лише митниця, яку часто критикуємо, порівняно з минулим роком дала 300 мільйонів гривень додаткових коштів. Відновили оформлення усіх митних форм у Яворівському районі (раніше там закрили митницю). «Леоні» нарощує виробництво, бо обстоювали їхні інтереси на рівні Кабміну. Нас запрошують до Єврокомісії представляти Львівщину.

Тарас Базюк. Ви згадували про п’ять інвестиційних проектів. Можливо, скажете про суму інвестицій.

Михайло Цимбалюк. Йдеться про 300 мільйонів доларів (завод абразивних матеріалів у Сокальському районі, будівництво у Мостиському районі комбінату для зберігання зерна, фірма «Леоні» готується до розширення виробництва).

Олег Довганик, Українські національні новини. Була проблема із розмитненням квітів. Як її вирішують?

Михайло Цимбалюк. Ще не вирішена. Двічі мав про це розмову з головою Держмитслужби. Фахівці працюють над тим, як на Львівщині можна створити спеціальні площі для розмитнення. Зійшлися на тому, що підприємець не може везти з Голландії квіти до Львова і переправляти їх на розмитнення до Києва…

Лілія Кузік. Борис Колесников казав, що з 1 червня починається підготовка до Олімпіади на Львівщині. Що це буде?

Михайло Цимбалюк. Національне агентство з питань підготовки до Євро-2012 оголошуватиме тендер на зведення Палацу зимових видів спорту. Також зведуть об’єкти, які профінансує держава (гірськолижні спуски в горах). Олімпійські містечка збудують інвестори.

Інна Корчук, «Високий Замок». Ви ініціювали зустріч із львівською інтелігенцією, але не прийшли на неї. Коли буде така зустріч? Які питання ви б хотіли на ній порушити?

Михайло Цимбалюк. На жаль, цей прикрий випадок трапився не з моєї вини – так склалися обставини. Я зустрічався з усіма представниками інтелігенції поодинці, групами. Вони самі казали, що не потрібно робити масової зустрічі. Та хочу, щоб до літніх канікул ми все ж зустрілися.

Хочу обговорити відновлення культурної спадщини, збереження замків, почути їхнє бачення розвитку Львова. Як можна зробити так, щоб у Трускавці був власний кінофестиваль. Хочу порадитися, як восени гарно організувати відкриття стадіону, зберігши наші славні традиції, аби це запам’яталося. Відкриття заплановано на середину жовтня. На початку листопада маємо провести там декілька контрольних матчів.

Сергій Рожин, «Медіастар». Яка реальна ситуація із безробіттям у регіоні? Розкажіть про ринок землі.

Михайло Цимбалюк. У нас 25 тисяч безробітних. Про зарплату у бюджетній сфері соромно говорити. Державний службовець з десятирічним стажем отримує 1500 гривень. Одне із завдань адміністративної реформи (передбачає скорочення) - зекономлені кошти скерувати на підвищення зарплати тим, хто залишається працювати. За підрахунками фахівців, кожен додатково отримуватиме 200-250 гривень. На Львівщині 30 тисяч гектарів орної землі пустує. Ця земля має власника: паї, оренда. Чому невигідно обробляти землю? Доти, доки земля не стане товаром, ми не зрозуміємо її цінності, вона буде нерухомою. Треба виписати закон таким чином, щоб власниками не стали іноземці.

Юлія Ліщенко. Чи завершено формування владної команди? Є інформація, що Мирон Янків допрацьовує до пенсії, а потім перейде на дипломатичну роботу.

Михайло Цимбалюк. Мені комфортно працювати із Мироном Янківим. Знаю, йому зробили пропозицію, від якої не відмовився, запропонували дипломатичну роботу. Зараз усе на стадії… нюансів.

Згідно з новою штатною структурою, у губернатора Львівщини буде троє заступників. В областях, які прийматимуть Євро-2012, один заступник губернатора курируватиме підготовку до єврочемпіонату, після цього посаду скоротять.

Наталія Балюк. Як проводите свій вільний час після робочого дня? Чи часто навідується дружина, яка живе у Тернополі? Де мешкаєте?

Михайло Цимбалюк. О 7.15 ранку пішки йду на роботу. Доходжу за п’ятнадцять хвилин. Увечері, після роботи, підходжу до “клумби”. Там маю постійних людей, з якими спілкуюсь. Туди ходив і у 2007 році, отримував більше цікавої інформації, ніж мені доповідали підлеглі.

На жаль, не зумів наразі організувати роботу, щоб разом із підлеглими відпочивати у вихідні. Знаю, що це неправильно.

Дружина приїжджає двічі на тиждень. Орендую двокімнатну квартиру площею близько 60 квадратних метрів. Хочеться кращого помешкання, щоби забрати до Львова дружину. Моя родичка приїхала з Бостона, зайшла у квартиру і здивувалася. Сказала: «Боже, як можна жити як на вокзалі?».

Завжди мріяв залишатися наодинці з природою. Я – мисливець. Для мене найбільше щастя – не знімати рушницю, бродити з нею по лісу…

Фото Мирона Маслюка, Львівської ОДА. "Високий Замок".