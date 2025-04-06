Зима повернулась: Україну засипає снігом (фото, відео)

Найбільше опадів зафіксовано у західних областях, але сніг випав й у теплій Одеській області.

У неділю, 6 квітня, в Україну повернулася справжня зима. Низку регіонів засипає снігом.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 6 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. Вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Натомість завтра, 7 квітня, в Україні, крім сходу та південного сходу, заморозки в повітрі 0-5°. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Відео дня

Натомість у мережі з'явились відео неочікуваного снігопаду у кількох областях. Сніг випав у Львівській, Тернопільській, Одеській, Черкаській та інших областях. Найбільше опадів спостерігається у західних областях.

Погіршення погоди в Україні

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 6 квітня, погода в Україні продовжить погіршуватися. Сьогодні на заході та подекуди в північній частині країни похолодає до "мінусів", а дощі зміняться на сніг і мокрий сніг. На решті території України теж стане свіжіше, дощі та зливи продовжаться.

У народному календарі 6 квітня називали днем Захарія Пісника. Сьогоднішній день покаже, якою буде весна. Якщо ніч тепла, то і весна буде теплою.

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