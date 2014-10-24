Сьогодні вранці бойовики двічі обстріляли з "Градів" Донецький аеропорт

Про це повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов, пише "Українська правда".

"В Аеропорту сьогодні бойовики обстріляли диспетчерську вишку з градів. Було два залпи о 8:25 и о 8:30", - повідомив він.

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"Без жертв з нашого боку", - додав він.

Відповідаючи на питання про ситуація на 32-му блокпосту в районі Бахмутки, Луганської області, Селезньов сказав: "По 32-му посту, там ситуація напружена. Але провізія, боєприпаси у них є".

"Що стосується виборів, ми готові забезпечувати охорону правопорядку, забезпечувати безпеку окружних виборчих комісій", - зазначив він.

"Ми очікуємо на провокації, але ми готові оперативно реагувати на них", - повідомив він.

Селезньов також повідомив, що в Добропільському і Красноармійському районах повернули водопостачання.

Тривають роботи з відновлення опалення у Красноармійському та Добропільському районах. Опалення вмикають у школах і медичних установах.

"У Вуглегірськ для мирного населення завезли хліб, консерви, крупи", - також додав Селезньов.

Раніше УНІАН писав, що військові конкурують між собою за право захищати Донецький аеропорт.