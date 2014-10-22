Військові конкурують між собою за право захищати Донецький аеропорт - Полторак

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак в ефірі 5 каналу.

«Аеропорт утримують патріоти України, люди, які дійсно люблять свою справу, які знають свою справу, які вміють воювати. Для них це є справа честі і достоїнства виконати завдання. Більше того, на сьогоднішній день є конкуренція, хто туди поїде", - сказав міністр.

За його словами, саме в аеропорту українська армія довела, що вміє воювати.

Читайте такожРуфер Мустанг в Донецькому аеропорту дізнався, як це бути "кіборгом""Щодо забезпечення – в нас є можливості підходити, допомагати і підтримувати тих людей. Ми знаємо кожне прізвище захисників аеропорту, і сподіваємось в подальшому на їх допомогу у підготовці Збройних сил України", - завершив Полторак.

Учора ввечері бойовики знову штурмували аеропорт, обидві атаки було відбито.