Директор відомого українського театру розповів про ставлення Європи до України: "ми для них як Папуа-Нова Гвінея"

Директор театру "Золоті ворота" заявив, що в Європі досі нічого не знають про Україну.

Україна програє Росії інформаційну війну в західноєвропейському медійному та інформаційному просторі.

Про це за підсумками гастролей в Німеччині заявив художній керівник і директор театру "Золоті ворота" Стас Жирков в ефірі Эспрессо.TV.

"Ми просто програємо інформаційну війну, програємо, як кажуть, "всуху". І я розумію, що часом ми не вміємо використовувати навіть те, що нам дається. Ну ось, наприклад, моя постановка в Магдебурзі - це прекрасний і безкоштовний шанс для нашого посольства в Німеччині зробити промоцію України. Але вони навіть не можуть приїхати на виставу. Тому я розумію, що цей механізм не спрацьовує", - обурюється режисер.

У Магдебурзі Жирков поставив п'єсу "Сталкери" Павла Ар'є і ще один твір. Перша п'єса йшла німецькою мовою.

"Я говорю англійськиою, тому з акторами ми спілкувалися англійською, але я непогано розумію німецьку, плюс був перекладач. А другий спектакль ми вже робили в ко-продукції, тому там була одна київська актриса, один львівський актор і один німецький. І це була вистава німецькою, українською, англійською та російською мовами, тобто вона в такому вже поліфонічному режимі", - розповів Жирков.

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При цьому головний його висновок після 2-х постановок в Німеччині полягає в недостатній представленості України та українського мистецтва в Європі.

"Це моє ставлення і можливо зараз на мене хтось образиться, але ми для них - як Папуа–Нова Гвінея. Вони про нас майже нічого не знають. Всі ці історії, що, мовляв, українська культура відома в світі - нічого цього немає. І цей факт треба прийняти не ображаючись і йти далі, створюючи цю нову українську культуру з усіма цими крутими фактами, які у нас там є", - уклав Жирков.