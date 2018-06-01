Навіщо російськомовним євреям світу свій Парламентський клуб?

За найскромнішими підрахунками, в 27 країнах світу сьогодні проживає 2,5 мільйона російськомовних євреїв. «Чи станемо ми новою силою, здатною достатньо голосно заявити про себе в єврейському світі і в світовій політиці?» Це запитання представники єврейського співтовариства поставили собі на засіданні Всесвітнього конгресу російськомовного єврейства, що пройшов у Києві. Судячи з дискусій на Конгресі, для цього треба чимало... Чимало надій фундатори Конгресу пов`язують зі створеним у Києві Парламенстким клубом Конгресу. Він об`єднає депутатів парламентів світу і молодих політиків, які починають свою парламентську діяльність.

Рішення про створення такого Парламентського клубу було ухвалене Презідіумом ВКРЄ на засіданні 4-5 березня.

На першому ж засіданні клубу, відразу після його створення, що відбулося в Києві, пішла мова про міжпарламентську співпрацю російськомовних законодавців як інструмент діалогу і захисту інтересів єврейського російськомовного співтовариства. За підсумками трьох сесій Клубу буде прийнято Положення про сам клуб ВКРЄ. Його стратегічна мета - сприяння міжпарламентському діалогу, вироблення рекомендацій для розвитку законотворчого процесу і створення модельних законів.

Учасники клубу - російськомовні депутати ізраїльського Кнесета, депутати Держдуми РФ і члени Ради Федерації Росії, депутати Верховної Ради України, депутати Законодавчих зборів штату Нью-Йорк, партійні лідери зі США і Німеччини. В рамках київського засідання вони зустрілися з керівництвом Верховної Ради, Міністерства закордонних справ, лідерами української єврейської громади.

Як відзначив на засіданні клубу президент ВКРЄ, член Ради Федерації РФ Борис ШПІГЕЛЬ, сьогодні близько 2,5 млн. російськомовних євреїв проживає в 27 країнах світу, і головна мета Всесвітнього конгресу російськомовного єврейства полягає в лобіюванні соціальних і політичних інтересів цих громад. Учасники форуму назвали унікальним вже завдяки безпрецедентній кількості депутатів, які представляють російськомовні єврейські громади багатьох країн.

“Мабуть, вперше за одним столом зібралися російськомовні парламентарії, які представляють як країни колишнього СРСР, так і нові великі російськомовні громади, перед усім Ізраїлю, США, Німеччини, Росії, України», - наголосив Б.ШПІГЕЛЬ.

В інтерв`ю УНІАН Б.ШПІГЕЛЬ також відзначив, що дуже важливим завданням є виховання молодих майбутніх парламентаріїв. «Ми повинні їх виховувати, щоб вони могли взяти у нас «естафетну паличку» і піти з нашими ідеями далі», - сказав він.

Б.ШПІГЕЛЬ розповів, що в програмах ВКРЄ існує школа дипломатії, бізнесу, а також різні інститути, які допоможуть грамотним і обдарованим людям вирішувати ті завдання, які стоять перед ВКРЄ. За його словами, в майбутньому ВКРЄ планує створити і свій Діловий клуб.

Він також вважає, що “новий старт” Конгрес отримає після проведення своєї Генеральної Асамблеї в Єрусалимі, яка буде присвячена 60-річчю утворення Держави Ізраїль, де присутні 3, 5 тисяч російськомовних євреїв зі всього світу. Під час цієї Генасамблеї буде прийнято нову програму і декларацію Конгресу.

Що ж до новоствореного Парламентського клубу Б.ШПІГЕЛЬ висловив сподівання, що він, як об`єднання законодавців провідних світових держав, може стати новим інструментом діалогу і співпраці між країнами.

Президент ВКРЄ також відзначив не випадковість вибору місця проведення Установчого засідання Клубу. «Якщо ознайомитися з біографіями членів Парламентського клубу, то половина присутніх законодавців народилися і виросли в Україні і мають до цієї країни найглибші почуття», - сказав він.

Депутат Верховної Ради України, керівник групи міжпарламентських зв`язків з Державою Ізраїль Олександр ФЕЛЬДМАН на засіданні клубу відзначив, що Клуб має визначити завдання, шляхи взаємодії і галузі, де об`єднані зусилля парламентаріїв матимуть найбільший і конкретний ефект на благо народів. «Є величезна кількість невирішених питань, де наша участь буде необхідною. Це відміна віз, виплата пенсій, боротьба з тероризмом, мирний процес на Близькому Сході”, - наголосив він. При цьому О.ФЕЛЬДМАН вважає за необхідне звернути особливу увагу на підтримку Держави Ізраїль, особливо в рік 60-річчя його освіти.

Заступник голови Кнесета Юлій ЕДЕЛЬШТЕЙН в інтерв`ю УНІАН відзначив, що на першому засіданні клубу буде важливо окреслити чіткі завдання, які парламентарії вирішуватимуть надалі.«Обмін досвідом і дружня колегіальна підказка можуть допомогти у вирішенні проблем і об`єднати російськомовні єврейські сили у вирішенні загальних задавдань і навколо Ізраїлю, становища єврейської громади в Україні і інших країнах», - сказав Ю.ЕДЕЛЬШТЕЙН.

В той же час, заступник голови Кнесета Амнон КОЕН в розмові з журналістами відзначив важливість створення модельних законів, які можуть застосовуватися в різних країнах».

Депутат Кнесета Держави Ізраїль Марина СОЛОДКІНА в розмові з УНІАН відзначила, що питання, з якими стикаються російськомовні євреї, дуже схожі, і тому необхідно обмінюватися досвідом у їх вирішенні. «Я думаю, що потрібно говорити і про соціальні права, і про цивільні права. Оскільки йдеться про імміграційне населення в інших країнах, то стоїть питання захисту цивільних прав», - сказала вона.

За словами М.СОЛОДКІНОЇ, на сьогодні є ціла низка проблем у питанні виплати пенсій громадянам з колишнього СРСР. «У нас старше населення дуже хворобливо ставиться до того, що ці пенсії платить тільки Росія”, - сказала депутат, додавши: «Ми підніматимемо ці питання, підказуватимемо один одному і намагатимемося це робити до того, як ці проблеми набудуть гострого характеру».

Інший представник Кнесета Держави Ізраїль, депутат Зєєв ЕЛЬКІН констатує, що існує досить активне поле світової єврейської діяльності, проте на цьому полі російськомовне єврейство практично не представлене. «Голос російськомовного єврейства звучить слабо, хоча, якщо подивитися загалом, то країни СНД, Ізраїль, США і Німеччина представляють за різними оцінками від 20% до 25% світової єврейської громади», - сказав він. У цьому сенсі, вважає З.ЕЛЬКІН, об`єднання політиків може стати дуже ефективним, якщо їм вдасться подолати розбіжності і об`єднатися навколо загальних завдань. Він також вважає, що Парламентський клуб надасть можливість для цікавих нетрадиційних контактів, які можуть послужити “містком альтернативної дипломатії” між різними країнами в пошуку нестандартних виходів зі складних ситуацій.

Співголова робочої групи єврейських соціал-демократів Соціал-демократичної партії Німеччини Сергій ЛАГОДИНСЬКИЙ в інтерв`ю УНІАН відзначив важливість мережевої комунікації. «Мені, як представникові Німеччини, цікаво, що відбувається в США, Ізраїлі, Україні - перш за все в політичному контексті. Ми стикаємося з подібними проблемами, оскільки схожа специфіка нашого контингенту», - сказав він. С.ЛАГОДИНСЬКИЙ сподівається, що робота Парламентського клубу стане першим кроком в обміні досвідом при вирішенні цих проблем. «Звичайно, є цілі розробки модельних законів, але в першу чергу - особовий підхід один до одного. Ось на це я сподіваюся», - додав політик.

За словами С.ЛАГОДИНСЬКОГО, члени Парламентського клубу представляють різні партії і ідеологічні рухи, проте їх об`єднують проблеми зовнішньої політики, наприклад, тема ставлення до Держави Ізраїль. В той же час, є і внутрішньополітичні питання, наприклад, соціальна інтеграція єврейських емігрантів Німеччини. Він відзначив, що це питання в Німеччині місцеві єврейські громади вирішують дуже поволі. «Мені було б цікаво обмінятися поглядами, як це питання вирішується в Ізраїлі, в США, починаючи від визнання дипломів колишнього СРСР, закінчуючи виплатами по старості. Про це потрібно говорити і дивитися - які є точки зіткнення в рамках модельних законів або в рамках паралельних ініціатив. Тоді, наприклад, можна було б сказати, що в Америці це питання вирішується певним чином, і мої німецькі колеги-політики знатимуть, що ця ідея не нова, а вже втілена в життя в інших країнах», - пояснив С.ЛАГОДИНСЬКИЙ.

Форум, започаткований у Києві, відвідала посол Держави Ізраїль Зіна КАЛАЙ-КЛАЙТТМАН. Надалі форум проводитиметься тричі на рік - у різних країнах.

Світлана Артеменко