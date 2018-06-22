Віхи тижня. Передноворічний парламент, суперечки навколо РНБО і повернення українців додому

У найближчі 10 днів побачити парламентаря в Києві буде проблематично, можна буде його, як сажотруса певною прикметою, хапати за гудзик - на щастя. Законодавці були готові просидіти всю ніч під куполом, лише б не збиратися 30 грудня. Очевидно, традиція планувати святкування Нового року незалежно від ситуації в країні для парламентарів виявилася сильнішою ніж багато інших. Власне, як і спроби «випиляти лобзиком» власні фінансові інтереси у переліку державних доходів і витрат. Тим цікавіше буде фахівцям побачити, за що проголосували рано вранці 29 грудня 233 члени коаліції. Зрозуміло, що ця чисельність змушує засумніватися в характері конституційної більшості «Європейської України».

Впевнений, що назвати якісним прийнятий Державний бюджет на 2015 рік не повернеться язик ні в кого з тих, хто його підтримав, не кажучи вже про опонентів цього кроку. Сукупність об'єктивних обставин і суб'єктивного головотяпства призвели до того, що головний фінансовий документ країни приймався в екстремальному режимі на тлі міжсобойчика членів ради коаліції і критичних випадів незгодних парламентарів. Сам факт виділення рекордних витрат на оборону і безпеку затьмарює багато що. З іншого боку, спроба здійснити реформи гамузом, без детальної роз'яснювальної роботи, була заздалегідь приречена на провал. Думаю, нас чекає неодноразовий перегляд бюджету-2015 в прийдешньому році. Не виключені і внутрішньокоаліційні розбірки - вже після Різдва. Так що з прийняттям головного фінансового документа проблеми української влади хіба що ненадовго переносяться.

Не зайвим буде нагадати, що парламентарі лише з другої спроби змогли розширити повноваження секретаря РНБО, причому між вчорашніми соратниками по стоянню на Майдані розгорялися неабиякі дискусії. Влада серйозно провисає в частині адекватного інформаційного супроводу своїх дій, що виглядає насмішкою в умовах функціонування міністерства інформації. Вірніше, єдиного міністра, що є унікальним випадком в новітній вітчизняній історії.

Зате від позаблокового статусу парламентарі відмовилися конституційною більшістю, практично без дискусії. Звичайно, були максималісти, які розраховували, що цей крок забезпечить негайний вступ нашої країни до Північноатлантичного блоку, але такий сценарій виглядає ілюзією. Не в останню чергу - через помітний скепсис щодо України всередині самого НАТО і тривалої агресії Росії на Донбасі. Керівники РФ і без того показали скрегіт зубами з приводу відмови України від позаблокового статусу.

Втім, на сході зафіксовано позитивний прорив: стався масовий обмін полоненими між Україною і сепаратистами. При цьому прозвучало чимало голосів, які засуджують і недотримання формули «всіх на всіх». Переговірникам потрібно продовжувати роботу, і намагатися повернути українських хлопців, які залишилися в полоні, додому - може, до Різдва та Старого нового року...

Євген Магда