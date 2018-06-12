Чиї газові домовленості кращі: урядові чи президентські?
Якщо ми платимо європейські ціни, то навіщо нам Газпром?.. Україна вперше примусила себе поважати... Всі офіційні заяви – брехливі... Експертні оцінки
13 березня в Москві між Нафтогазом України і російським Газпромом були підписані контракти на постачання газу на 2008 рік.
Як ви оцінюєте останні домовленості Нафтогазу (читай, уряду) і Газпрому? Наскільки позитивною для довгострокової перспективи України є відмова від посередників? Чиї умови постачання кращі для України? Ті, про які в Москві раніше домовився Ющенко, чи ті, яких досягла Тимошенко? Чим обернеться для України європейська ціна середньоазіатського газу, за яку вони пообіцяли постачати газ уже з січня 2009 року? Ці запитання УНІАН поставив експертам.
Володимир Саприкін, директор енергетичних програм центру Разумкова: ЯКЩО МИ ПЛАТИМО ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІНИ, ТО НАВІЩО НАМ ГАЗПРОМ?
ЯКЩО МИ ПЛАТИМО ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІНИ, ТО НАВІЩО НАМ ГАЗПРОМ?Учора ми побачили не всі документи, підписані двома структурами. Весь пакет документів дав би повну картину для аналізу угоди. А виходячи з того, що відомо, можу сказати таке.
Я не вважаю, що хтось виграв, а хтось програв. У цій останній газовій війні Україна поводилася досить рішуче і активніше, порівняно з першою газовою війною. Україна нагадала Газпрому, що в нас все-таки взаємна залежність. Ми залежимо від постачань газу через територію Росії, а Росія залежить від українського транзиту газу.
Відбулася остаточна відмова від «УкрГазЕнерго». І це позитив, оскільки компанії-посередники набули такого шлейфу негативу, що і Газпромові корисно також звільнитися від будь-якої співпраці з компанією «Росукренерго». Що стосується ціни на поточні постачання газу, то, думаю, вона як така не обговорювалася. Вона була відома наприкінці минулого – початку цього року і залишилася тією ж.
Є деякі питання щодо ціни 315 доларів... Не дуже зрозуміло, звідки узявся російський газ у газовому балансі Україні. Тут не пролунало достатньо чітких пояснень. З боку Газпрому чулися посилання на те, що Туркменістан не повністю постачає газ з огляду на складну зиму. Але МЗС Туркменістану заявив, що такі заяви ні на чому не грунтуються, і Туркменістан чітко виконує план постачань. Тому є питання до російської сторони.
В оприлюдених документах мене насторожує одна позиція. Йдеться про те, що Газпром постачатиме промисловим підприємствам газ в об`ємах не менше 7,5 мільярдів кубометрів на рік. Мене лякають слова «на рік». Якщо з січня 2009 року ми переходимо на так звані середньоєвропейські ціни, то присутність Газпрому на внутрішньому ринку України є незрозумілою. Якщо ми платимо європейські ціни, то навіщо нам Газпром? Це треба уточнювати і Нафтогазу, і Кабміну. Я думаю, це все-таки угода на поточний рік. А наступного року Газпрома не буде в цих документах.
Якщо порівнювати домовленості, досягнуті раніше Ющенком, і нинішні Тимошенко, то мені здається, що умови, про які домовився Президент, давали більшу свободу Газпромові. У нових же документах позиції Нафтогазу більш захищені. Хоча тут теж є запитання: що означає – постачання Газпрому не менше 7,5 мільярдів кубів? Нечіткі формулювання дають право реалізувати їх не на користь України.
Окремі російські ЗМІ, щоправда, вже заявили, що нові угоди і принциповість українського прем`єра обійдуться споживачам від трьох до шести мільярдів доларів. Це – неправда. Нагадаю, що про перехід на середньоєвропейські ціни з 2009 року Дмитром Медведєвим були заявлені ще у вересні минулого року. Перехід середньоазіатських країн на ринкові ціни був подією очікуваною, і Тимошенко тут абсолютно ні до чого. Це б сталося за будь-якого прем`єра – чи Тимошенко, чи Януковича. Проблема номер один – як підготувати економіку держави до шоку газових цін. Це серйозна проблема, і тут потрібні невідкладні заходи із скорочення споживання газу, пошуку альтернативних джерел енергії.
Вітольд Фокін, екс-прем`єр-міністр України: ПЕРЕМОГА КОМАНДИ ПРЕМ`ЄРА – ПІРРОВА
ПЕРЕМОГА КОМАНДИ ПРЕМ`ЄРА – ПІРРОВА
Якщо домовленості, досягнуті урядом України і Газпромом, сприймати як перемога команди прем`єра, то це, безперечно, піррова перемога. По-перше, стало зрозуміло, що всі офіційні заяви – брехливі (нагадую: «Ніхто нічого перекривати не буде!»; «Жодної краплі російського газу ми не забирали, споживали виключно український газ»; «Ми ніколи не погодимося на ціну вище 179 доларів на тисячу кубометрів».)
У результаті довелося визнати, що і в січні, і в лютому використовували російський, транзитний, дорогий газ, за який треба платити європейську ціну – 315 доларів. Газпром зовсім не йде з українського ринку, за ним зберігається право постачання десяти відсотків газу від загального обсягу внутрішніх потреб, а отже, зберігаються «годівниця» і ті, хто до неї пристосувався. Тому за всієї кабальності домовленості, досягнуті на переговорах Ющенка і Путіна, вигідніші для України, оскільки зберігається звична схема, яка давала Україні можливість платити пільгові ціни за мікс російського і східного газу.
До речі, не зрозуміло, чому ніде не порушується питання про те, що прем`єр-міністр заборонила видобуток найдешевшого газу на вітчизняних промислах тільки за їх причетність до сфери впливу «УкрГазЕнерго». Це вже не державна політика, а сварки на комунальній кухні.
У системі Нафтогазу передбачається створити структурні підрозділи, які виконуватимуть, по суті, ті ж посередницькі функції що й «УкрГазЕнерго», але тепер уже «бакшиш» ділитимуть фігуранти з іншої команди. А хрін, як відомо, від рідьки не солодший. Більше того, новим посередникам складніше домовлятися з постачальниками східного газу. Рік мине непомітно, а в 2009 році ціна на східний газ підніметься практично на рівень 80–90% загальноєвропейської. І щоб зберегти традиційний „відкат”, до неї приплюсують відповідну дельту, близько 15–20 доларів за тисячу кубічних метрів. На грань виживання будуть поставлені всі галузі, особливо хімічна, електроенергетика і комунально-побутове господарство. Різко подорожчає промислова і сільськогосподарська продукція, зростуть роздрібні ціни. Популістські „прориви”, обіцяні народу, потягнуть квазіправові заходи соціального захисту населення. Не забезпечені станом економіки грошові виплати, зростання зарплати і пенсій викличуть небачені темпи зростання інфляції. І, як наслідок, проблема газу перейде з площини економічної в площину політичних проблем, що напередодні президентських виборів загрожує глибокою кризою і соціальними потрясіннями.
Яків Гольденберг, енергетичний експерт: УКРАЇНА ВПЕРШЕ ПРИМУСИЛА СЕБЕ ПОВАЖАТИ
УКРАЇНА ВПЕРШЕ ПРИМУСИЛА СЕБЕ ПОВАЖАТИ
Відмова від посередників у газовій сфері – це позитивний для України крок. Тим більше що співробітники посередницької структури, яка де-юре належить Нафтогазові, дозволяли собі неповажні вислови навіть на адресу першого віце-прем`єра.
І взагалі, щось треба було робити. Будь-яка посередницька структура ускладнює розрахунки і ведення переговорів.
Що стосується домовленостей Ющенка, досягнутих у Москві. Вони були, я б сказав, попередньо-умоглядні, чітко не оформлені. Ми погано уявляли, що там буде за СП-1, СП-2. Тим більше і Путін вже йде.
Нинішні угоди Нафтогазу показують, що ми хоч трохи, але вперше примусили себе поважати.
Опитувала Маша Міщенко