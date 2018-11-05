В Раді вимагають створити комісію для розслідування нападів на активістів

Найєм заявив, що вранці 5 листопада разом з колегами піде на засідання погоджувальної ради, де буде вимагати створення такої комісії.

Нардеп від БПП Мустафа Найєм вимагає створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів нападів на активістів в 2017-2018 роках.

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Про це він написав у Facebook. "Майже два тижні тому ми з колегами зареєстрували в парламенті постанову про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування всіх цих фактів", - написав нардеп.

Він нагадав, що за законом для створення ТСК потрібно представництво всіх парламентських фракцій і груп.

"За два тижні таке рішення змогли прийняти лише дві фракції – Самопоміч і Батьківщина. Дві найбільші парламентські фракції – Блок Петра Порошенка і Народний фронт, які контролюють усі (!) cилові і правоохоронні функції в країні проігнорували створення ТСК", - написав Найєм.

Він додав, що вранці 5 листопада разом з колегами піде на засідання погоджувальної ради, де буде вимагати створення такої комісії.

"Закон дозволяє створити комісію і без БПП і Народного фронту. Якщо депутатська фракція або група не запропонувала у встановлений строк представників для роботи в ТСК, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції або групи", - нагадав нардеп.

За словами Найєма, зараз все в руках спікера парламенту Андрія Парубія. "Згідно з регламентом, питання створення ТСК можна ставити на голосування без включення до порядку денного. Нам потрібно лише 150 голосів", - підсумував нардеп.