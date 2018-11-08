Європейські лідери обговорили збереження єдності ЄС та підтримку України

Президент України Петро Порошенко заявив, що основними питаннями, які обговорювалися під час роботи саміту Європейської народної партії, були питання збереження єдності Євросоюзу і підтримка України в її боротьбі з агресором.

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Як зазначає прес-служба глави Української держави, про це Порошенко повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ у Хельсінкі.

«Ми дуже ретельно обговорювали майбутнє Європи – яким має бути майбутнє Європи наступні 5 років. Які виклики стоять перед Європою: виклики у сфері безпеки, виклики у сфері встановлення миру, виклики у сфері протидії загрозам, виклики у сфері розвитку Європи. І дуже важливо, що Україна брала активну участь у цьому обговоренні і я відчув дуже потужну підтримку європейських лідерів. І сьогодні вона була продемонстрована і під час Конгресу», - сказав глава держави у заяві по завершенні роботи Конгресу.

Він наголосив, що всі учасники засідань висловлювали єдину позицію щодо ситуації в регіоні. «Позиція була абсолютно одна: як нам зберегти мир, як нам забезпечити єдність Європейського Союзу», - сказав Президент.

Порошенко зазначив, що засідання Європейської народної партії яскраво спростувало будь-які твердження про нібито втому від України чи втрату нею підтримки Європи.

«З точністю до навпаки. У виступах ви чули президента Європейської Ради Дональда Туска, який чітко наголосив, що той, хто не засуджує Путіна за його агресію проти України, той, хто не допомагає Україні, не може вважатися європейцем, справжнім членом Європейської народної партії і ви бачила реакцію залу, який оплесками вітав стоячи цей заклик великого друга Україна пана Туска», - підкреслив президент.

Порошенко також повідомив, що в рамках роботи саміту та Конгресу ЄНП провів двосторонні зустрічі з низкою лідерів Європи. Зокрема, з президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, лідерами багатьох держав, включно з прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, прем’єр-міністром Хорватії Андрієм Клємкочивем тощо.