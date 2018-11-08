Порошенко закликав ЄС продовжити санкції проти Росії через невиконання Мінських угод

Також президент закликав європейських лідерів забезпечити прогрес щодо звільнення заручників на окупованих територіях України та у в’язницях РФ.

Президент України Петро Порошенко закликав лідерів Євросоюзу мобілізуватись і продовжити санкції проти Росії через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ в рамках конгресу Європейської народної партії у Гельсінкі.

«Я закликав лідерів Європи обов'язково мобілізуватися: забезпечити єдність і продовжити санкції проти Російської Федерації у зв'язку з відсутністю будь-якого прогресу щодо імплементації Мінських домовленостей, забезпечення режиму твердого припинення вогню і виведення російських військ і російської артилерії з української території», - заявив він.

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Крім того, президент закликав європейських лідерів забезпечити прогрес в частині звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованих територіях Донбасу, Криму та у в’язницях Росії.

При цьому Порошенко зауважив, що відчув потужну підтримку з боку Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що Німеччина виступатиме за продовження санкцій ЄС проти Росії.