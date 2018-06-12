Росія постачатиме гарматне м`ясо до Афганістану, аби тільки Україну не взяли в НАТО
Якщо НАТО враховуватиме позицію третіх країн, це може розвалити Альянс. ПР не може заборонити Путіну вносити пропозиції... Росія розпереживалася за український суверенітет?..
Росія готова постачати гарматне м`ясо для війни в Афганістані на боці НАТО, лише б Альянс відвернувся від України і Грузії і не приймав їх в члени. Така суть розмови Володимира Путіна і Ангели Меркель, оприлюдненої польською «Газетой Виборчей» 15 березня. Позицію Росії коментують експерти і політики. ЯКЩО НАТО ВРАХОВУВАТИМЕ ПОЗИЦІЇ ТРЕТІХ КРАЇН, ЦЕ ПРИЗВЕДЕ ДО ЙОГО РОЗВАЛУ
Позицію Росії коментують експерти і політики.Валерій Чалий, директор міжнародних програм центру Разумкова:
ЯКЩО НАТО ВРАХОВУВАТИМЕ ПОЗИЦІЇ ТРЕТІХ КРАЇН, ЦЕ ПРИЗВЕДЕ ДО ЙОГО РОЗВАЛУРосія вже сьогодні надає повітряний простір для літаків, що доставляють вантажі для місії НАТО в Афганістані. РФ намагається розширити подібну співпрацю.
У той же час питання про введення в Афганістан російських військ або окремих представників Росії зараз не розглядається. Росія, не будучи членом НАТО, хоче мати таке ж право голосу у вирішенні питань глобальної безпеки, як і країни НАТО. По суті, Росія хоче бути де-факто членом НАТО, не будучи такою де-юре.
Останнім часом прозвучав ряд заяв від керівництва НАТО, лідерів деяких членів організації про те, що варто враховувати позицію Росії. Ця тенденція, з одного боку, позитивна, оскільки підсилює двосторонні зв`язки Росії і НАТО, що є контраргументом для тих політичних сил в Україні, які озираються на РФ, кажучи про недоцільність приєднання України до НАТО. З іншого боку, це свідчить про негативну тенденцію в самому НАТО – коли ключові стратегічні рішення ухвалюються з оглядкою на треті країни.
Розширення Альянсу – достатньо успішна стратегія, і якщо надалі рішення про ухвалення тих або інших країн в НАТО залежатиме від позиції Росії, це може призвести до зниження впливу НАТО, втрати його привабливості і навіть до розвалу. Багато заяв, що звучали як з боку НАТО, так і з боку Росії, – це ігри, направлені на посилення своїх позицій в певних розмінах і торгах. Але стратегічно ніхто заграватися не буде. Тому що є об`єктивні процеси, що стосуються європейської безпеки. А ключовою організацією в цих процесах є НАТО.
Україна реагує на подібні ситуації, зараз йде активна непублічна дипломатична робота, і позиція зважання інтересів третіх країн активно обговорюється між Україною і НАТО. Сьогодні це питання повинне обговорюватися парламентаріями. Воно повинно знайти адекватну оцінку в експертному співтоваристві. Але що стосується держави, то я не вважаю, що ми повинні робити які-небудь заяви.
Сергій Марков, депутат російської Держдуми: СПРОБА ВТЯГНУТИ УКРАЇНУ В НАТО ВСУПЕРЕЧ ОЧЕВИДНИМ ЇЇ ОБ`ЄКТИВНИМ ІНТЕРЕСАМ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ НАМИ ЯК АГРЕСІЯ
СПРОБА ВТЯГНУТИ УКРАЇНУ В НАТО ВСУПЕРЕЧ ОЧЕВИДНИМ ЇЇ ОБ`ЄКТИВНИМ ІНТЕРЕСАМ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ НАМИ ЯК АГРЕСІЯ
Я думаю, що такого роду розмова між Ангелою Меркель і Володимиром Володимировичем могла відбутися, але не в такій формі, як це було оприлюднено. Взагалі-то українські ЗМІ, і польські теж, ведуться на такий ющенківський, глибоко хуторянський і безграмотний стиль. Полякам теж властивий глибокий провінціалізм.
Питання могло стояти по-іншому. А саме: Росія зацікавлена в співпраці з НАТО, НАТО зацікавлене в співпраці з Росією. Зокрема, у них є загальний інтерес, зацікавленість у стабілізації в Афганістані. І там, як відомо, НАТО терпить хоч і повільну, але поразку, в результаті якої наступають Талібан і наркомафія. І це погано для НАТО, це погано і для Росії. Нам не потрібний Талібан, який би встановив свою владу в Афганістані і услід за яким послідувала б експансія радикального ісламізму в Середню Азію. Нам не потрібна і наркомафія, оскільки потік наркотиків йде через російську територію в Євросоюз – по північному маршруту.
Є очевидна платформа для співпраці в Афганістані. І вона могло б розвиватися, але для цього ми хотіли б врегулювати відносини з НАТО в цілому. Ми повинні повернутися до політичного партнерства. Але спроба втягнути Україну в НАТО всупереч волі її громадян, всупереч очевидним її об`єктивним інтересам розглядається нами як агресія і підриває співпрацю між НАТО і Росією. А якщо НАТО спить і бачить, щоб замінити своєю базою нашу базу Чорноморського Флоту, то вибачте. Ми багато разів говорили, що у НАТО є можливість поліпшити відносини: воно повинне вимагати демократизації в Прибалтиці, не оскверняти могили Невідомому солдатові, не намагатися втягнути країни до Альянсу. Йдеться не про обмін: ми вам солдатів до Афганістану, а ви нам – невступ України і Грузії, йдеться про відновлення нормальних партнерських відносин із Заходом в цілому, в чому Росія зацікавлена. Зокрема між Росією і НАТО. А це і співпраця в Афганістані, і зміцнення заходів довіри. Міра довіри полягає в тому, щоб не намагатися вкрасти в України її суверенітет.
Василь Кисельов, народний депутат від ПР: «РЕГІОНИ» НЕ МОЖУТЬ ЗАБОРОНИТИ ПРЕЗИДЕНТОВІ РФ ВНОСИТИ ПРОПОЗИЦІЇ
«РЕГІОНИ» НЕ МОЖУТЬ ЗАБОРОНИТИ ПРЕЗИДЕНТОВІ РФ ВНОСИТИ ПРОПОЗИЦІЇЩоб обговорювати цю тему, я хотів би мати достовірне джерело. Якщо припустити, що така думка з вуст Володимира Путіна прозвучала, то це їх внутрішня справа, і Україну сюди приплітати не слід. Ми не можемо заборонити Президентові Росії вносити пропозиції. Він мав право ставити будь-яке питання, і це його міра відповідальності. А я не маю права обговорювати слова, про які я не знаю, як вони були сказані.
Чи буде Росія підтримувати військові дії чи ні, але наша політична сила зробить все можливе, щоб пояснити українському народу, що ми не маємо права бути в НАТО. Адже один з керівників НАТО заявив, що наших хлопців потрібно використовувати в Афганістані. І Україна не повинна бути ні в якому військовому блоці. Найбільший захід безпеки, це коли ти маєш позаблоковий статус.
Григорій Немиря, віце-прем`єр-міністр України з європейської інтеграції: ПОЗИЦІЯ РОСІЇ НЕ ВПЛИНЕ НА РІШЕННЯ КРАЇН НАТО
ПОЗИЦІЯ РОСІЇ НЕ ВПЛИНЕ НА РІШЕННЯ КРАЇН НАТОПозиція Росії не вплине на рішення країн НАТО щодо приєднання України до ПДЧ. Позиція лідерів країн Альянсу і НАТО як організації залишається послідовною: жодна країна не має права впливати на демократичний вибір будь-якої іншої країни щодо бажання приєднатися до Альянсу. В даному випадку, це правило стосується і Російської Федерації. Я не бачу причин, які примусили б країни НАТО змінити цей принцип.
Я вважаю, що в України є шанси приєднатися до ПДЧ в Бухаресті, але в даному випадку важливіші сам процес і напрям, а не черговий дед-лайн, який спочатку встановлюється, а потім забувається.
З моменту приєднання до ПДЧ до безпосереднього вступу в НАТО може пройти достатньо багато часу. Литві, наприклад, знадобилося п`ять років. Албанія, інші балканські країни – вже дев`ять років в рамках ПДЧ. Ніхто не може сказати, скільки років знадобиться Україні для цього.
Записали Маша Міщенко, Сергій Воропаєв